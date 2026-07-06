Центр життєстійкості. Ілюстративне фото: Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України

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Минулого місяця громада знайшла приміщення в Києві під власний Центр життєстійкості. Кілька тижнів тому його домовилися оглянути, але не встигли — будівля постраждала від обстрілу. Тепер через безпекову ситуацію у столиці й складнощі пошуку нового місця керівництво громади думає, чи варто відкривати Центр взагалі.

Про це журналістам Вільного Радіо розповів начальник Кальчицької сільської військової адміністрації Володимир Матяш.

На початку 2026 року в Кальчицькій громаді повідомили про намір відкрити власний Центр життєстійкості. За словами Володимира Матяша, зʼявитися він мав у Києві, адже там перебуває найбільше переселенців із громади. До того ж так до Центру могли б регулярно навідуватися представники військової адміністрації, аби контролювати роботу фахівців.

У червні громада знайшла приміщення, де можна було б облаштувати Центр життєстійкості. Поки жодних домовленостей про оренду не мали, але вже запланували оглянути його на відповідність усім умовам, зокрема безбарʼєрності. Але потрапити у приміщення співробітникам військової адміністрації так і не вдалося — воно суттєво постраждало від обстрілів.

“За тиждень був «приліт», зараз «приліт». Уже не знаєш, що робити, щоб людям було доступно й нормально. Можна ж відкрити [Центр життєстійкості] в безпечному місці, але через тиждень чи два воно таким уже не буде. А шукаєш же, щоб людям логістично було доступно. Найголовніше, щоб вони могли приїхати й отримати послугу”, — каже посадовець.

Наразі в громаді не відмовляються від ідеї відкрити власний Центр життєстійкості. Утім, враховуючи ситуацію в столиці й те, що там і так вже діють подібні Центри від Мангушської та Микільської громад, у військовій адміністрації ще аналізують доцільність його відкриття. Закладені на це в бюджеті 350 тис. грн поки теж не перерозподіляють.

“Якщо влітку нічого не зміниться, буду перерозподіляти або на ветеранів, або на допомогу внутрішньо переміщеним особам”, — зазначив Володимир Матяш.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські військові провели нову масовану атаку на Київ. Унаслідок ударів загинули щонайменше 12 людей, поранені — понад 50. Перед цим окупанти масовано атакували столицю в ніч на 2 липня. Тоді загинули 30 людей і щонайменше 100 дістали поранень.