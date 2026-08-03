Програма “єВідновлення”. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Місцева влада Соледарської громади затвердила надання компенсацій за зруйноване війною житло ще десятьом мешканцям. Сертифікати за програмою “єВідновлення” отримають власники нерухомості у Міньківці, Никифорівці та Васюківці.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Соледарської міської військової адміністрації Сергія Гошка №297р від 31 липня.

Як і в попередньому рішенні військової адміністрації, найбільше компенсацій дісталося заявникам із Міньківки. Ресурс на придбання іншого житла отримають також троє мешканців Никифорівки та двоє — Васюківки.

Кожен із цих населених пунктів, згідно з офіційним переліком від Мінрозвитку, належить до території активних бойових дій, що дозволяє проводити там обстеження житла в дистанційному режимі. Загалом відповідний правовий статус мають на 3 серпня мають 13 населених пунктів громади:

с. Бондарне;

с. Васюківка;

с. Голубівка;

с. Діброва;

с. Липівка;

с. Міньківка;

с. Никифорівка;

с. Оріхово-Василівка;

с. Пазено;

с. Привілля;

с. Федорівка;

с. Федорівка Друга;

с. Хромівка.

Водночас механізму дистанційного обстеження житла на тимчасово окупованій території поки не існує

Загалом за липень компенсації погодили 34 вихідцям із громади.

Нагадаємо, у Соледарській громаді запустили опитування, у якому пропонують обрати нових Почесних громадян — це найвища відзнака на місцевому рівні для жителів. Кандидатами стали четверо людей — спортсменка Анна Стеценко, освітянин Сергій Лохтов, літераторка Світлана Решетова та загиблий військовий Олександр Юнг. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про кандидатів та як віддати свій голос.