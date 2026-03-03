Криворізька ВА хоче купити самоскид для ліквідації наслідків обстрілів

Самоскид, ілюстративне фото: Вантажні автомобілі

У Криворізькій громаді на Донеччині планують придбати самоскид. Його планують використовувати для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Заплатити за машину готові понад 3 мільйони гривень.

Про плани Криворізької військової адміністрації журналісти Вільного Радіо дізналися з системи публічних закупівель Prozorro.

Закупити збираються самоскид, кузов якого здатний перекидатися не лише назад, а й на лівий та правий боки. Машина має бути обладнана дизельним двигуном та відповідати екологічним нормам Євро-5, аби забезпечувати низький рівень викидів шкідливих речовин у повітря. У салоні мають бути кондиціонер, круїз-контроль, електросклопідйомники, магнітола та камера заднього огляду.

Купують техніку у межах заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

Заплатити за самоскид готові до 3 194 298 грн. Пропозиції від потенційних постачальників приймають до 10 березня. Поставити самоскид мають до 31 травня 2026 року у Криворіжжя, але в документації вказують, що місце може бути змінене.

Криворізька громада розташована в Покровському районі й перебуває під обстрілами окупантів. Звідти триває евакуація. За даними проєкту Deepstate, від Криворіжжя до окупованої частини Донеччини — близько 20 км.

Нагадаємо, на матеріальну допомогу звільненим із полону цивільним у Криворізькій громаді у 2026 році заклали 150 тисяч гривень. Цю суму мають виплатити одній людині. А ще обіцяють допомогу з пошуком роботи.