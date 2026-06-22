Ексдиректорка КП “Комунальник м. Селидове” Любов Павленко, 2023 рік. Фото: Телекомпанія Орбіта

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Понад два роки Любов Павленко очолювала одне з двох комунальних підприємств Селидового, що продовжили роботу після окупації громади. Утім, у передостанній день 2025-го жінка вирішила піти з посади. Скільки вона заробила на ній торік — розповідаємо далі.

Про дохід Любові Павленко журналісти Вільного Радіо дізналися з її декларації при звільненні.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Любов Павленко очолила КП “Комунальник м. Селидове” в листопаді 2023 року. Згідно з декларацією за той рік, її зарплата склала 122 232 грн — тобто 98 397 грн “на руки” за два місяці.

Уже в 2024-му, за перший повний рік на посаді Любові Павленко виплатили 1 016 177 грн. Після вирахування податків її зарплата склала 818 022 грн. Це означає, що в середньому директорка могла заробляти 68 169 грн на місяць. Утім, сума могла бути й меншою, якщо в якийсь із місяців посадовиці нарахували одноразову виплату, що суттєво вплинула на розмір зарплати.

Після повної окупації Селидівської громади Любов Павленко продовжила керувати КП. Як повідомили журналістам Вільного Радіо в місцевій військовій адміністрації, станом на листопад 2025 року “Комунальник м. Селидове” був серед двох комунальних підприємств громади, яким вдалося релокувати свої ресурси й персонал до більш безпечних регіонів. Тож КП працювало, а директорка отримувала повну зарплату.

Торік на посаді Любов Павленко отримала 1 282 453 грн. Навіть після сплати податків, розмір яких виріс на 3,5% порівняно з 2024 роком, жінка заробила 987 489 грн — тобто на 169 467 грн більше, ніж 2024-го. У середньому її дохід міг складати 82 291 грн на місяць. Утім, як порахували журналісти Вільного Радіо з даних ВА, на листопад її середня зарплата становила 70 354 грн, тож є ймовірність, що під кінець року жінка отримала додаткову виплату або ж їй компенсували дні невикористаної відпустки при звільненні. Згідно з декларацією, з посади Любов Павленко пішла 30 грудня 2025 року.

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