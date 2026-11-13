Скільки компенсацій за програмою “єВідновлення” отримали мешканці Покровської громади: дані на листопад

Прийом громадян у Покровській міській військовій адміністрації, 12 листопада 2026 року. Фото: Покровська МВА

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Під час особистого прийому громадян очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк розкрив актуальні результати роботи програми “єВідновлення” для мешканців громади. Станом на 12 листопада до профільної комісії надійшло 24 880 звернень стосовно отримання компенсацій: позитивне рішення вже схвалили щодо 19 250.

Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

“Станом на сьогодні до комісії надійшло 24 880 звернень. За останній місяць їх кількість збільшилася приблизно на 300. Мешканці вже отримали 19 250 житлових сертифікатів на загальну суму близько 20 мільярдів гривень. Робота триває, і ми впевнені, що маємо завершити її до кінця поточного року”, — зазначив посадовець.

Він уточнив, що окремо на прийомі вдалося розглянути складніші випадки, коли будинок не вдається визнати зруйнованим. За чинними вимогами, щоб підтвердити знищення житла дистанційно, потрібен четвертий ступінь руйнації, тобто руйнування щонайменше 80% будівлі.

Раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін запевняв, що останнім часом робота місцевих комісій “значно покращилась, проте і рівень руйнувань постійно збільшується”. Серед позитивних кейсів посадовець вказує на приклад Покровської громади. Зазначимо, що у квітні 2026-го вона очолювала антирейтинг за кількістю заяв на компенсації за знищене житло, щодо яких призупинили розгляд — тоді йшлося про 79%.

Нагадаємо, редакція Вільного Радіо створила інтерактивну мапу знищеного житла в Донецькій області.