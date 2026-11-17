Український військових тримає безпілотник. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

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Підрозділи Сил оборони, які виконують бойові завдання на Донеччині, отримають додаткові ресурси на задоволення нагальних потреб: на засіданні Ради оборони області при ДонОВА на ці потреби спрямували ще 17,8 млн грн.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“Попри складні виклики, наші захисники продовжують мужньо стримувати ворога. Саме тому надзвичайно важливо забезпечувати їх усім необхідним для ефективного виконання бойових завдань”, — заявив посадовець.

Також на засіданні учасникам вдалося обговорити оперативну ситуацію в регіоні, хід мобілізаційних заходів, взаємодію громад із підрозділами Сил оборони.

За листопад це вже третя субвенція на підтримку військових, яку виділяє обласна влада. Минулого разу на ці потреби направили понад 27 мільйонів, а 3 листопада — ще 32 мільйони гривень.

Нагадаємо, на середину листопада у 56-й бригаді ЗСУ фіксують посилення штурмів малими групами на Краматорському напрямку фронту: російські командири посилають підрозділи чисельність 1-3 піхотинці просочуватися між українськими позиціями й чекати подальшого підкріплення. Водночас загарбники зберігають вогневий контроль над ключовими автошляхами на напрямку, аби зривати українську логістику.