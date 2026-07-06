На потреби оборонців Донеччини спрямували ще 9 млн грн, — ОВА

Українські військові запускають безпілотник. Ілюстративне фото: libkos

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Влада Донецької області спрямувала додаткові гроші на підтримку підрозділів, які боронять регіон. Цього разу військові отримають 9 мільйонів гривень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він розповів, що рішення про додаткові 9 мільйонів гривень на підтримку українських військових ухвалили на черговому засіданні Ради оборони області. Додатково там розглянули ситуацію на фронті, безпекові питання, перебіг мобілізації, потреби оборонців, а також взаємодію між Силами оборони, районами та громадами.

“Донеччина щодня залишається одним із найгарячіших напрямків фронту. Наші захисники працюють у надважких умовах, а окупант не припиняє тиску на лінії бойового зіткнення і терору проти мирних громад.

Тому підтримка війська має бути швидкою, конкретною і без зайвої бюрократії. Виділені кошти підуть на першочергові потреби підрозділів, які виконують бойові завдання в області”, — написав посадовець.

Зазначимо, що це перша від початку липня субвенція для Сил оборони у регіону. Упродовж минулого місяця на їхню підтримку спрямували щонайменше 147,7 мільйона гривень:

Нагадаємо, війська країни-агресорки на Лиманському напрямку використовують безпілотники “Молнія”, аби доставляти вантажі до своїх позицій — це роблять через проблеми з логістикою. Такі дрони демаскують локації окупантів і згодом туди завдають уражень українські оборонці.