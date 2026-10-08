На ремонт гуртожитку для переселенців у Кропивницькому спрямували ще 4,3 млн грн: деталі

Гуртожиток у Кропивницьку. Фото: Dostup Media

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У Кропивницькому планують продовжити ремонт гуртожитку №1 Центральноукраїнського національного технічного університету, де облаштовують місця тимчасового перебування переселенців. На ці роботи планують витратити понад 4,2 мільйона гривень без ПДВ.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з електронної системи Prozorro.

Йдеться про гуртожиток на проспекті Університетському, 8 у Кропивницькому. Після завершення ремонту там планують облаштувати місця тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб.

Про цей об’єкт Вільне Радіо вже розповідало у лютому 2026 року. Тоді ми з’ясували, що ремонт гуртожитку розпочали ще у 2025 році. За першим договором на роботи передбачили 50,4 млн грн, але виконали їх на 21,8 млн грн.

Згодом замовник оголосив новий тендер на другу чергу ремонту. Очікувана вартість становила 38,1 млн грн, а переможець запропонував виконати роботи за 35,9 млн грн. Ним знову стала ТОВ “Будівельна та торгівельна компанія «Міра»”.

Тепер замовник планує укласти з цією ж компанією ще один договір — на додаткові ремонтні роботи вартістю 4 283 766,63 грн без ПДВ.

Чому знадобилися додаткові роботи

Замовником закупівлі є Комунальне підприємство “Міське управління капітального будівництва” Маріупольської міської ради.

Нову закупівлю провели не через відкриті торги, а за переговорною процедурою. Замовник посилається на підпункт 5 пункту 13 постанови Кабміну №1178, який дозволяє придбати додаткові послуги у того самого підрядника.

Основний договір підряду уклали 30 березня 2026 року. Під час демонтажних робіт, як зазначає замовник, виявили необхідність у додаткових обсягах ремонту.

Зокрема, йдеться про пошкодження огороджувальних конструкцій, покриттів стін, стель і підлог, а також значну зношеність внутрішніх інженерних мереж та обладнання.

Необхідність додаткових робіт підтвердили дефектним актом.

У документації пояснюють, що під час поточного ремонту робочий проєкт не розробляють, тому фактичний обсяг додаткових робіт вдалося визначити лише після початку ремонту.

Коли планують завершити ремонт

Додаткові ремонтні роботи у гуртожитку підрядник має завершити до 10 грудня 2026 року.

Втім, цей строк — не перший. У вересні 2026 року керівник центру “ЯМаріуполь. Кропивницький” Олексій Чуйко розповідав журналістам “Доступ. Медіа”, що ремонтні роботи вже підходять до завершення, а відкрити гуртожиток планували у жовтні–листопаді цього року. Тоді ж повідомляли, що попередньо об’єкт мали ввести в експлуатацію ще раніше, але підрядник не вклався у строки. Серед причин називали нестачу працівників.

Журналісти Вільного Радіо намагалися телефоном з’ясувати у замовника, чому ремонт досі не завершили, чому після попередніх строків виникла потреба у додаткових роботах та чи є 10 грудня остаточним строком завершення ремонту. Однак отримати відповідь не вдалося.

Тому ми направили інформаційний запит з уточненнями до Маріупольської міської ради.

Нагадаємо, на Донеччині планують відремонтувати ще дві дороги місцевого значення. На це планують спрямувати понад 121 млн грн, а завершити роботи мають у листопаді 2026 року.