Паливо. Ілюстративне фото: з російських джерел

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Перебої з постачанням пального на тимчасово окуповану частину Донецької області позначилися на роботі таксі. Вартість поїздок зростає, а кількість автівок на лінії зменшується. Водночас автобусні перевізники відмовляються коментувати ситуацію з нестачею бензину.

Про це пишуть російські пропагандистські медіа з посиланням на так званого “представника Громадської ради з питань розвитку таксі в “ДНР” Тимура Донцова.

За його словами, перебої з постачанням пального до квазіреспубліки “вже серйозно” позначаються на роботі місцевого таксі. Водії змушені стояти по кілька годин у чергах, аби заправити машину — до того ж з певним обмеженням щодо кількості палива.

“Через обмеження водії фізично не можуть виконати колишню кількість замовлень. На цьому тлі вже спостерігається дефіцит кадрів: приблизно 30% таксистів перестали регулярно виходити на лінію. Динаміка явного зростання цін на пальне, а також його регулярна відсутність на заправках збільшують не тільки вартість поїздки, але й час очікування таксі”, — каже Донцов.

Паливна криза, ймовірно, торкнулася і роботи громадського транспорту. Однак у фейковому держпідприємстві “Маріупольтранс” заявляють, що паливо для автобусів постачають вчасно — збоїв у організації рейсів нібито немає. Інші перевізники, зокрема Донецька та Макіївки, відмовилися коментувати ситуацію пропагандистам.

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Вперше проблеми із пальним почали спостерігати наприкінці травня в окупованому Криму — місцеві жителі повідомляли про багатогодинні черги на АЗС. В Інкермані та Алупці черги сягали кількох сотень автомобілів. У Севастополі продаж бензину АІ-92 та АІ-95 організували лише за талонами.

За кілька днів ситуація погіршилася практично по всій тимчасово захопленій Росією території України. Дефіцит бензину та дизельного пального фіксують в окупованих районах Луганської та Донецької областей, а також у Бердянську, Мелітополі та Енергодарі.

Одночасно проблеми почали зʼявлятися і в самій Росії — від Бєлгородської та Курської областей до Санкт-Петербурга і Москви. Окупанти пояснюють ситуацію тимчасовими труднощами з постачанням і закликають місцеве населення не панікувати. Однак медійники та аналітики повʼязують кризу з двома факторами.

Перший — удари українських безпілотників по російських НПЗ. За даними Bloomberg, у квітні атаки ЗСУ на окупаційну нафтову інфраструктуру досягли найвищого рівня з грудня минулого року. За місяць зафіксували щонайменше 21 удар по нафтоперероблювальних заводах, трубопроводах та об’єктах цього експорту.

Наприкінці минулого місяця удари також продовжилися — Україна підтвердила ураження НПЗ у Саратові, Волгограді та Туапсе, а також низки об’єктів паливної інфраструктури.

Другий фактор — проблеми з логістикою. Основний маршрут постачання палива на окуповані території пролягає через так званий сухопутний коридор Ростов-на-Дону — Маріуполь — Мелітополь — Джанкой. Саме ця траса останнім часом потрапляє під удари українських дронів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі, ймовірно, загострюється паливна криза. На деяких автозаправках бензину вже немає, а на інших — відпускають лише за талонами. На тлі дефіциту місцеві жителі годинами стоять в чергах, разом з тим росте і ціна на пальне.