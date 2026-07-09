Артем Ефименко. Фото: ДонОВА

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У червні 2026 року начальник Ольгинської селищної військової адміністрації Артем Єфіменко отримав 2 млн грн як житловий ваучер від держави. Розповідаємо, за яких умов він отримав ці гроші та яку квартиру придбав за них у Дніпрі.

Дані про витрати Артема Єфіменка журналісти Вільного радіо дізналися з його звітності в Єдиному державному реєстрі декларацій.

У джерелі цих грошей він зазначив: “Цільова благодійна (гуманітарна) допомога від держави (ваучер на придбання житла)”.

Єфіменко задекларував, що отримав ці кошти від держави 26 травня 2026 року. Того ж дня він задекларував і купівлю свого першого житла. Адже у всіх попередніх деклараціях аж до 2016 року він звітував, що не має ані житла, ані автомобілів.

Містом для проживання начальник СВА обрав Дніпро — саме тут він купив квартиру площею 68,8 м².

За даними Державного реєстру майнових прав, Артем Єфіменко придбав квартиру на східних околицях Дніпра, це спальний район та панельний будинок. Звідти до берега річки — близько двох сотень метрів. Сама квартира — трикімнатна і має лоджію та балкон.

Для довідки: Житлові ваучери на придбання житла станом на середину 2026 року надають в Україні лише ВПО, які мають статус учасників бойових дій або інвалідність внаслідок війни. Такі виплати оформлюють за окремою процедурою. Наприклад, в Покровській громаді нещодавно погодили ще шість таких ваучерів для переселенців. Більше про компенсацію читайте у посібнику Вільного Радіо: “єВідновлення” та житлові сертифікати: як отримати компенсацію за зруйновану оселю та що треба знати про ці процедури

Артем Єфіменко наразі очолює Ольгинську військову адміністрацію, до того був начальником відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи у військово-цивільній адміністрації цієї ж громади, а ще раніше працював у ТЦК та СП (його декларації щодо цього є щонайменше за 2019 та 2020 роки — тоді він отримував зарплату в Донецькому обласному ТЦК та СП, ще раніше працював у Волноваському районному військкоматі).

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо також аналізували, що декларує начальник Ольгинської селищної ВА Артем Єфіменко. Посадовець отримав за рік понад 860 тисяч гривень зарплати та зберігав готівку у гривнях і доларах.