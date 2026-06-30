Олександр Хайнус. Фото: з особистої сторінки депутата у Facebook

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Часовоярська громада майже повністю окупована — бої за місто тривають і досі. Депутати міської ради формально зберігають свій статус, але жодних реальних повноважень не мають: усі рішення ухвалює військова адміністрація. Депутат Олександр Хайнус розповів Вільному Радіо, чому думає скласти мандат і як оцінює систему управління прифронтових громад.

Від 2022 року депутати Часовоярської міської ради фактично не виконують своїх функцій — усі повноваження перейшли до військової адміністрації, говорить Олександр Хайнус.

“Ми перестали брати участь в ухваленні рішень щодо громади. Як розподіляються бюджетні кошти — впливу на це ми не маємо”, — пояснює депутат.

Комунікація з керівництвом військової адміністрації, за його словами, є, але радше неформальна. Якщо мешканці звертаються по допомогу, депутат може хіба що зателефонувати начальнику адміністрації або його заступникам і передати прохання.

“Скерувати можу, подзвонити можу. Але це вже на людських відносинах: захоче допомогти — допоможе”, — каже співрозмовник.

Цього, на його думку, замало для того, щоб вважати себе повноцінним представником громади. Хайнус каже, що думає скласти мандат.

“Не відчуваю себе депутатом. Це вже формальний статус. Ми свої повноваження не виконуємо. Я вважаю, що нам потрібно скласти повноваження — і на тому діло буде завершено”, — говорить депутат.

Попри втрату впливу, окремі вимоги до депутатів залишилися. Наприклад, вони й надалі зобов’язані подавати щорічні електронні декларації.

“Виходить, що обов’язок є, а прав, як таких, немає”, — стверджує депутат.

На його думку, у громадах, які опинилися під окупацією або в зоні активних бойових дій, система управління потребує перегляду.

“По факту громади немає. Які там можуть бути питання громади”, — каже Олександр Хайнус.

Для довідки: Станом на кінець червня 2026 року Часовоярська громада майже повністю перебуває під російською окупацією. Під контролем України залишається лише частина самого Часового Яру, де тривають активні бойові дії. Через постійні обстріли та штурми місто зазнало масштабних руйнувань: значна частина житлової забудови, соціальної інфраструктури та промислових об’єктів знищена або пошкоджена. Згідно з даними супутникових знімків, цілі райони міста перетворилися на руїни, а бої за окремі квартали тривають досі. Більше про те, як Часів Яр постраждав через бойові дії, ми розповідали у матеріалі “Димні руїни та вирви: як змінився Часів Яр за два роки відкритої війни (супутникові знімки 2022 і 2024 років)”. У ньому показані масштаби руйнувань у різних районах міста.

Депутат додає, що окуповані громади могли б суттєво скоротити адміністративний апарат, залишивши мінімум людей для виконання базових функцій та звітування.

Олександр Хайнус. Фото: з особистої сторінки депутата у Facebook

“Кошти, які зараз витрачаються на утримання таких громад, мали б іти в інше русло. Таких громад дуже багато”, — вважає депутат.

Водночас він позитивно оцінює реформу децентралізації, яка діяла до повномасштабної війни. На його думку, рішення щодо життя громади мають ухвалювати саме люди на місцях.

Про депутатство після війни співрозмовник говорить невпевнено.

“Якщо доведеться осісти в іншій громаді — скоріш за все, ні. Якщо нашому поколінню доведеться відбудовувати міста Донеччини та “вдихати в них життя”, тоді, можливо”,— говорить депутат.

Раніше ми розповідали, як Часовоярська громада допомагає своїм переселенцям через хаби у Києві, Кременчуці та інших містах України.