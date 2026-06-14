Бетонні блоки та плити. Фото: “BetonEnergo”

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Обласне комунальне підприємство планує закупити бетонні блоки та плити перекриття для захисту об’єктів від уламків. Втім поки що придбали лише частину виробів — торги за одним із лотів провести не вдалося через брак учасників. Це вже друга спроба комунальників закупити ці позиції.

Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Закупівлю оголосило комунальне підприємство “Донецьктеплокомуненерго”, зареєстроване у Дружківці. В межах заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям у регіоні планували придбати дві позиції. На це з обласного бюджету готові були витратити понад 8,5 млн грн.

Замовник окремо зазначив, що вся продукція має бути новою — 2026 року випуску.

Перший лот стосувався закупівлі бетонних фортифікаційних блоків із комплектами кріплень. Очікувана вартість становить понад 6,1 млн грн з ПДВ.

Загалом підприємство планувало придбати 909 таких виробів, зокрема:

359 блоків ФБ 24.4.6-М2;

269 блоків ФБ 12.4.6-М2;

281 блок ФБ 8.4.6.

Пропозиції від потенційних постачальників опрацьовували до 11 червня 2026 року. На торги подався лише один учасник — ТОВ “Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції»”. Його й визначили переможцем.

Компанія запропонувала виконати замовлення за 6 081 944 грн, що майже на 29 тисяч грн дешевше за очікувану вартість.

А от другий лот, за яким планували закупити плити перекриття вартістю понад 2,4 млн грн з ПДВ, скасували.

Йшлося про 92 залізобетонні плити для протиуламкового захисту об’єктів:

80 плит розміром 5 х 1 х 0,22 м;

12 плит розміром 5,5 х 1 х 0,22 м.

11 червня 2026 року електронна система автоматично скасувала закупівлю, оскільки жоден постачальник не подав пропозицію.

Згідно з проєктом договору, фортифікаційні блоки постачатимуть партіями на склади покупця у Слов’янську та Краматорську.

Завершити поставки всіх матеріалів планують до 31 грудня 2026 року. Підрядник має надати рік гарантії на свої вироби.

Зазначимо, у травні 2026 року замовник проводив такий самий тендер, однак торги тоді не відбулися. 23 травня закупівлю скасували через порушення у сфері публічних закупівель — під час процедури виявили невідповідність між кодом економічної класифікації видатків (КЕКВ), зазначеним у річному плані, та фактичним характером витрат. Тож після усунення порушення КП знову оголосило тендер.

Раніше ми писали, що у Краматорську планують відремонтувати дві ділянки тепломережі за понад 7 млн грн. Роботи мають провести на бульварі Машинобудівників та вулиці В’ячеслава Чорновола.