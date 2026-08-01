Наслідки ударів по Донеччині 31 липня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Минулої доби російські війська обстріляли сім населених пунктів Донеччини. Найбільше ударів припало на Краматорськ, який окупанти атакували 16 разів. Загинула одна людина, ще семеро дістали поранень. Розповідаємо, що відомо про наслідки атак.

Під обстрілами окупантів опинилися сім населених пунктів Донеччини

31 липня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ та села Дмитрівка, Мирне, Прелесне й Семенівка.

На Краматорськ росіяни спрямували 16 ударів, п’ять із них — авіабомбами “КАБ-250”. Загинула одна людина, ще шестеро дістали поранень. Пошкоджені 20 багатоквартирних і п’ять приватних будинків, два заклади освіти, магазин, приміщення банку та логістичної компанії, гараж і близько десятка автомобілів.

У Семенівці одна людина дістала поранень. Також пошкоджені 10 приватних будинків.

Під час російського обстрілу Слов’янська поранення дістав місцевий житель 1954 року народження.

Дружківка опинилася під атакою FPV-дронів. Пошкоджений багатоквартирний будинок.

По Мирному росіяни вдарили авіабомбою “КАБ-250”. Там виявили пошкоджений склад.

У Дмитрівці пошкоджені заклад освіти та автомобіль.

У Святогорівці Добропільської громади під ударом опинилися будинки.

У Прелесному внаслідок удару FPV-дрона пошкоджена вантажівка.

Загалом за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 884 людини, у тому числі 43 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 31 липня 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: Вадим Філашкін

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 243 бойові зіткнення на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку росіяни 10 разів намагалися просунутися в напрямку Лимана й Озерного та в районах Новоселівки й Зарічного;

на Слов’янському напрямку окупанти здійснили 19 штурмових дій у районах Закітного, Кривої Луки, Різниківки та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки;

на Краматорському напрямку росіяни провели три атаки в районі Міньківки та у напрямку Тихонівки;

на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 26 атак у районах Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки, а також у бік Новопавлівки й Довгої Балки;

на Покровському напрямку ахисники зупинили 37 штурмових дій росіян у районах Дорожнього, Удачного, Новоолександрівки, а також у бік Торецького, Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового, Сергіївки, Білицького, Шевченка, Новопідгороднього та Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку війська країни-агресорки атакували один раз у бік Олександрограда.

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: Вадим Філашкін

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні. Основний удар припав на Київщину, також під вогнем опинилися Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина та Полтавщина. Загалом окупанти випустили 35 ракет і 185 ударних безпілотників.