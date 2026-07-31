Наслідки атак по Слов'янську 31 липня. Фото: Вадим Лях

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У п’ятницю, 31 липня, російські військові завдали по Слов’янській громаді нових ударів. У Слов’янську в мікрорайоні Семенівка зазнав поранень чоловік 1954 року народження. Йому вже надали медичну допомогу.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Також у громаді фіксують влучання 250-кілограмової авіабомби у селищі Мирне. Атака відбулася о 10:30. Там пошкоджені складські приміщення, однак обійшлося без поранення або загибелі цивільних.

Зазначимо, це не перший за останні дні удар загарбників по складах на території громади. Так, 28 липня 500-кілограмовою авіабомбою росіяни атакували селище Мирне. Там також постраждали складські приміщення, а також багатоквартирний будинок. Далі, 29 липня росіяни били по складах у самому Слов’янську.

Нагадаємо, на кінець липня евакуація зі Слов’янської громади ускладнена російськими атаками, однак досі можлива. До 600 людей залишають громаду на тиждень. Втім, там досі залишаються 38 тисяч жителів. Найбільше — у самому Слов’янську.