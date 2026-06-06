Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець (ліворуч). Фото: Вільне Радіо

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Під час “великого обміну” 5 червня 2026 року військовополоненими уповноважені з прав людини України та Росії поспілкувалися з полоненими з обох сторін щодо умов їхнього утримання.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця, під час обміну він разом із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою особисто поспілкувався з військовополоненими з обох сторін.

Із бранцями розмовляли про умови їхнього утримання, доступ до медичної допомоги та можливість відвідування місць утримання представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Як зазначив Лубінець, отриману інформацію вже опрацьовують для подальшої взаємодії з міжнародними партнерами та документування можливих порушень міжнародного гуманітарного права.

“Такі розмови дають змогу дізнатися реальну картину”, — наголосив омбудсман.

Зазначимо, другий етап масштабного обміну у форматі “1000 на 1000” відбувся 5 червня 2026 року. Тоді з російського полону вдалося повернути ще 185 українських військових і одного цивільного. Перший етап обміну провели 15 травня, додому повернулися 205 військових.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали про презентацію проєкту “Made in Russia: доставлено в полон”, присвячену українцям, які пройшли через російську неволю. Під час заходу учасники говорили про сотні зафіксованих випадків катувань, тисячі незаконних вироків та десятки підтверджених місць утримання українських полонених на території Росії й окупованих територій.