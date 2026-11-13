Омбудсман Лубінець не знає про підготовку гуманітарної місії в Костянтинівці: що відомо

Костянтинівка у період з вересня 2025-го по січень 2026 року. Фото: 24 ОМБр

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що йому невідомо про підготовку запропонованої Володимиром Путіним гуманітарної місії в Костянтинівці. Посадовець додатково зазначив, що під час контактів із російською стороною під час операції в Олешках Костянтинівка жодного разу не фігурувала серед населених пунктів, де також потенційно можуть організувати припинення вогню задля евакуації та допомоги цивільним.

Про це Дмитро Лубінець заявив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.

“Щодо вашого питання по Костянтинівці: на теперішній час мені не відомо щодо напрацювання будь-якої подібної гуманітарної місії. Вперше я почув про цю ініціативу, як і, напевно, всі громадяни України, з засобів масової інформації після зустрічі між президентом Російської Федерації та спецпредставниками з боку США”

Костянтинівка взагалі не лунала серед потенційних населених пунктів, у яких можуть бути організовані подібні гуманітарні місії. Хоча попередній список у нас є таких населених пунктів. Але у першу чергу ми зосередили увагу на Херсонській області, а саме — на території Херсонської області, яка тимчасово окупована Росією. На сьогодні мені відомо, що подібна гуманітарна катастрофа (надзвичайно складні, погані умови для проживання, в яких знаходяться громадяни України) зараз не тільки в Олешках, але і в інших населених пунктах Херсонської області”, — заявив Дмитро Лубінець.

Також він прокоментував заяву Путіна про те, що російській стороні потрібно п’ять днів для розмінування територій, аби забезпечити проведення операції в Костянтинівці За словами омбудсмана, територія міста активно замінована, мінування триває майже щодня, і в ньому беруть участь російські військові. Тому будь-яка гуманітарна місія може розпочатися лише після встановлення режиму тиші та розмінування

“Але я не думаю, що п’ять днів — це термін, за який навіть теоретично можна провести необхідне розмінування в Костянтинівці. Вважаю, що часу знадобиться значно більше… Від кількох тижнів до кількох місяців”, — зазначив омбудсман.

Що відомо про гіпотетичну гуманітарну місію в Костянтинівці

У четвер, 12 листопада, очільник країни-агресорки Володимир Путін запропонував провести гуманітарну місію в охопленій боями Костянтинівці після завершення тристоронніх перемовин в ОАЕ. За задумом, така ініціатива базуватиметься на досвіді проведення операції в Олешках.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін напередодні заявив, що російські загарбники використовували час припинення вогню там для ротацій та облаштування позицій.

Так, за словами посадовця, росіяни змогли повернутись на ділянки фронту, звідки їх вибивали цілий рік.

Водночас обставини проведення гуманітарної місії в Олешках та Костянтинівці мають відмінність: перше місто є окупованим з 2022 року, однак у другому на листопад тривають бойові дії, хоч Володимир Путін і стверджує, що воно окуповане ще з липня.

Інша відмінність: Олешки від підконтрольної території відділяє річка Дніпро, яка заважає просуванню загарбників на правобережжя Херсонщини. Між Костянтинівкою та іншими містами підконтрольної Донеччини такої природної перепони немає.

За оцінками місцевої влади, у Костянтинівській громаді на першу половину листопада залишаються 340 цивільних мешканців, — про це журналісти Вільного Радіо дізналися на брифінгу начальника відділу оперативно-чергової служби ДонОВА Дмитра Петліна. Втім, посадовець уточнив, що це число враховує і людей, які залишаються на окупованій частині громади.

Пізніше тієї доби в Офісі Президента України відреагували на пропозицію. Там припустили, що окупанти можуть використати цю ініціативу для введення військових до міста, а також вказали на необхідність встановлення всіх подробиць пропозиції.

Нагадаємо, ставленик Кремля у так званій “ДНР” Денис Пушилін стверджує, що з Костянтинівської громади на підконтрольні Росії території вивезли 1,2 тисячі цивільних, серед них є й діти.