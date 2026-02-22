Поїзд. Ілюстративне фото: УЗ

В останній тиждень лютого 2026-го пасажирів поїздів, які курсують до Лозової, продовжать везти на Донеччину автобусним обʼїздом. Покращення безпекової ситуації на ділянці Краматорського напрямку поки не спостерігають.

Про це повідомили у компанії “Укрзалізниця”.

Нині ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається в зоні підвищеної небезпеки: обмеження, ймовірно, продовжать діяти щонайменше до кінця лютого 2026 року. Покращення безпекової ситуації, яка б дозволила знову запускати поїзди в Донецьку область, поки не спостерігають.

Так, пасажирів залізниці на цьому відтинку перевозять автобусним обʼїздом — стиковку забезпечили з Лозової. Водночас для охочих доїхати у зворотному напрямку — зі Словʼянська та Краматорська — організували безоплатні перевезення за підтримки “Проліски”.

Записатися на рейс до Лозової можна з 9:00 до 18:00 за цим номером телефону: +38 (099) 369-28-18. Там нададуть детальну інформацію щодо місця та часу посадки на автобус.

Зазначимо, що у листопаді 2025-го Укрзалізниця за клопотанням Донецької ОВА тимчасово обмежила поїзди Краматорського напрямку через безпекову ситуацію. Також компанія скасувала всі приміські поїзди у напрямку Донеччини.

Нагадаємо, за попередній тиждень кількість заявок на виїзд із прифронтових міст і сіл Донецької області майже подвоїлася. Найбільше людей евакуюють із Дружківки, Миколаївки, Олексієво-Дружківки та Краматорська.