Підтримка ветеранів та оздоровлення дітей: скільки заклали на соцзахист у Микільській громаді та на що саме витратять гроші

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Підтримку людей із вразливих груп та громадських організацій ветеранів передбачили у 2026 році в Микільскій громаді. Загалом на соцзахист тут заклали понад 52 млн грн. Розповідаємо детальніше, на які ще напрямки підуть гроші.

Про розподілення коштів на соцзахист журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Микільської селищної військової адміністрації Володимира Халабузара.

Цього року на соцзахист у Микільскому передбачили 52 млн 206 тис. 656 грн:

соцпослуги людям із вразливих груп та тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах — 2 млн 716 тис. 010 грн;

програми у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності — 170 тис. грн;

оздоровлення та відпочинок дітей — 2 млн 561 тис. 268 грн;

інші видатки на соцзахист ветеранів війни та праці — 8 млн 280 тис. грн;

надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і людей з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість — 200 тис. грн;

інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення — 24 млн 552 тис. 100 грн.

“Інші заходи у сфері соціального захисту” — офіційна назва бюджетної програми. Вона є в кожній громаді й фактично слугує “кошиком” для всього, що не вписується в більш конкретні статті. На практиці сюди зараховують одноразову допомогу на поховання, виплати мешканцям із пошкодженим житлом, допомогу пораненим та родинам загиблих унаслідок бойових дій, організацію ритуальних послуг для захисників, а також утримання соціальних закладів і місцеві програми, для яких немає окремого рядка в бюджеті.

Раніше ми розповідали, що в Микільській громаді 191 тис. грн перенаправили з витрат на культуру та соціально-економічний розвиток.