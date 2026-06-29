Підтримка ветеранів та оздоровлення дітей: скільки заклали на соцзахист у Микільській громаді та на що саме витратять гроші

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Підтримку людей із вразливих груп та громадських організацій ветеранів передбачили у 2026 році в Микільскій громаді. Загалом на соцзахист тут заклали понад 52 млн грн. Розповідаємо детальніше, на які ще напрямки підуть гроші.
Про розподілення коштів на соцзахист журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Микільської селищної військової адміністрації Володимира Халабузара.
Цього року на соцзахист у Микільскому передбачили 52 млн 206 тис. 656 грн:
На практиці сюди зараховують одноразову допомогу на поховання, виплати мешканцям із пошкодженим житлом, допомогу пораненим та родинам загиблих унаслідок бойових дій, організацію ритуальних послуг для захисників, а також утримання соціальних закладів і місцеві програми, для яких немає окремого рядка в бюджеті.
На практиці сюди зараховують одноразову допомогу на поховання, виплати мешканцям із пошкодженим житлом, допомогу пораненим та родинам загиблих унаслідок бойових дій, організацію ритуальних послуг для захисників, а також утримання соціальних закладів і місцеві програми, для яких немає окремого рядка в бюджеті.
Раніше ми розповідали, що в Микільській громаді 191 тис. грн перенаправили з витрат на культуру та соціально-економічний розвиток.