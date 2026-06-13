Зекономили на культурі — витратять на сиріт і українську ідентичність: у Микільській громаді перерозподілили бюджет

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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191 тис. грн перенаправили з витрат на культуру та соціально-економічний розвиток у Микільській громаді. Натомість ці гроші планують витратити на виплати дітям-сиротам і програми української ідентичності.

Про перерозподіл бюджету журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Микільської ВА Володимира Халабузара.

Так, у Микільській громаді 21 тис. грн, зекономлені з програми соціально-економічного розвитку територій, перенаправили на одноразову грошову допомогу випускникам шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ще 170 тис. грн зекономили в галузі культури та мистецтва. Замість цього ці гроші підуть на проєкти з утвердження української національної та громадянської ідентичності.



Для довідки: Перерозподіл бюджету — звична практика, коли влада переносить вже затверджені кошти з однієї статті на іншу, не збільшуючи загальний бюджет. Гроші не з’являються нізвідки — їх беруть із програм, де залишився невитрачений залишок.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало, скільки заробляє та яке майно задекларував начальник Микільської ВА Володимир Халабузар.