Знищена домівка та "єВідновлення". Ілюстративний колаж: Вільне радіо

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Від початку повномасштабної війни жителі Святогірської громади отримали понад 1,3 мільярда гривень компенсацій за пошкоджене та повністю зруйноване житло. За цей час у громаді зафіксували руйнування сотень будинків.

Про це повідомив начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін у своєму відеозверненні.

За словами посадовця, від початку роботи комісії з розгляду заяв на компенсацію у Святогірській громаді повністю зруйнованими визнали 636 приватних будинків та чотири багатоповерхівки. Ще 364 приватні будинки та 12 багатоквартирних будинків зазнали пошкоджень.

За пошкоджене житло мешканцям громади вже виплатили 63 мільйони 929 тисяч гривень компенсацій. Водночас за повністю зруйновані оселі власники отримали 1 мільярд 321 мільйон гривень.

Загальна сума компенсацій, виплачених жителям Святогірської громади від початку роботи програми, вже перевищила 1,3 мільярда гривень.

Компенсації надають у межах державної програми “єВідновлення”. Для цього власники пошкодженого чи знищеного майна подають заяву, після чого спеціальна комісія обстежує об’єкт та ухвалює рішення щодо виплати.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо створили інтерактивну мапу зруйнованого житла на Донеччині. Там уже зібрана інформація про зруйновані будинки на 4 586 вулицях, а також суми компенсацій, які отримали постраждалі.

Також ми писали, що сума компенсацій за знищене житло в Донецькій області станом на липень 2026-го перевищила 47,5 млрд грн.