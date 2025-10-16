Понад 605 тисяч гривень у 2025 році розподіляють між чинними військовими зі Світлодарської громади. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У бюджеті Світлодарської громади на 2025 рік передбачили 605 600 гривень одноразової допомоги для військових із громади, яких мобілізували або які підписали контракт із ЗСУ не менш як на три роки. Розповідаємо, скільки людей вже отримали виплату, та яка сума припадає на одного.

Про витрати з бюджету журналістам Вільного Радіо повідомили у Світлодарській міській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

За підсумками січня–вересня 2025 року грошову одноразову допомогу отримали 13 уродженців Світлодарської громади. Загалом витратили вже 393,6 тисячі гривень. Кожен із бійців отримав по 30 280 гривень допомоги.

До кінця 2025 року ще 7 захисників або захисниць можуть отримати по 30 280 гривень. Щоб претендувати на одноразову допомогу, необхідно написати звернення до Світлодарської військової адміністрації. Наприклад, можна написати у формі за цим посиланням.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що за час повномасштабного вторгнення та окупації Світлодарської громади з місцевої адміністрації звільнили 27 працівників. Ще з 48 призупинили трудові договори на період воєнного стану.

Також ми розповідали, що у Світлодарській міській військовій адміністрації та підпорядкованих їй установах залишились працювати 23 людини зі 101. Четверо з них оформлені на половину ставки, тож повну заробітну плату отримує 21 людина.

