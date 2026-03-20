Поранена внаслідок російського удару по евакуаційному авто "Проліски" разом із заступницею керівника місії. Скриншот Вільного Радіо із відео Гуманітарної місії "Проліска"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Лікарі вже надали допомогу двом літнім жителям Дружківської громади, які зазнали поранень під час евакуації. Наразі вони продовжують перебувати під наглядом медиків.

Про це повідомили в Гуманітарній місії “Проліска”.

Зранку 20 березня евакуаційний екіпаж місії потрапив під удар російського FPV-дрона в Олексієво-Дружківці. Внаслідок атаки на місці загинула одна цивільна жителька, ще троє — дістали поранень. Пізніше вже в лікарні Дружківки під час реанімаційних заходів померла ще одна постраждала. Утім, іншим двом пораненим медики все ж змогли надати допомогу.

“66-річний пан Сергій отримав мінно-вибухову травму. Лікарям вже вдалося видалити уламок, який становив серйозну загрозу для його життя. 65-річну пані Наталію прооперували, її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості”, — розповіли в гуманітарній місії.

Поранений внаслідок російського удару по евакуаційному авто "Проліски" разом із заступницею керівника місії. Скриншот Вільного Радіо із відео Гуманітарної місії "Проліска"

Наразі постраждалі ще перебувають під наглядом медиків. Та коли їх стан покращиться, представники “Проліски” обіцяють забезпечити їм подальшу евакуацію до безпечніших регіонів для подальшого лікування. Перевезти поранених мають спеціальним транспортом у супроводі медиків.

Нагадаємо, росіяни чи не щодня завдають ударів по Дружківській громаді. Зокрема, 16 березня внаслідок атак по Олексієво-Дружківці загинули двоє цивільних і ще одна людина дістала поранень.