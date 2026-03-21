Евакуація мешканців Донеччини до Дніпра. Ілюстративне фото: Гуманітарна місія “Проліска”

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Гуманітарна місія “Проліска” тимчасово не проводитиме евакуації з окремих напрямків на Донеччині. Рішення ухвалили після атаки російського дрона на евакуаційний екіпаж із цивільними — тоді загинули дві жінки, ще двоє людей зазнали поранень.

Про це 20 березня розповів керівник місії Євген Каплін в етері “Суспільне. Студія”.

Удар стався зранку 20 березня в Олексієво-Дружківці. Евакуаційна машина вивозила людей із прифронтового селища, коли в неї влучив російський FPV-дрон. Спочатку було відомо про одну загиблу, але пізніше того ж дня одна з трьох поранених померла в лікарні.

Інших поранених прооперували. Нині вони залишаються під наглядом лікарів, стан пацієнтів оцінюють як середньої тяжкості.

За словами Євгена Капліна, машина не була броньованою. Через це люди в ній були особливо вразливими до удару.

“Ситуація по Дружківці та Олексієво-Дружківці стає дуже небезпечною. Ми сподіваємося на допомогу міжнародних партнерів, що нам нададуть броньовану техніку, бо вона дуже потрібна, рятує життя. Ми звертаємося, адвокатуємо до представників міжнародних організацій”, — розповів керівник “Проліски”.

Через те що жоден з автомобілів місії не має посиленого захисту, евакуацію з найбільш небезпечних напрямків доведеться поставити на паузу, каже Каплін.

“Автомобілі в нас є неброньовані, вони також можуть бути уражені, тому дуже велика потреба саме в броньованих автомобілях. Поки в нас не буде броньованих автомобілів, наразі ми призупинимо із цього напрямку евакуацію людей, бо це ставить під ризики членів екіпажу і людей, які евакуюються”, — пояснив він.

Нагадаємо, начальник ДонОВА Вадим Філашкін підписав наказ про примусову евакуацію дітей з окремих вулиць Слов’янська, які найбільше потерпають через обстріли. Наразі документ передали на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуації.