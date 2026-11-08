Психіатрична лікарня зі Словʼянська шукає підрядника на ремонт приміщень за понад 3,5 млн грн у Фастові: що там буде

Рентгенологічний кабінет. Ілюстративне фото: Центр легеневих хвороб

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Обласна клінічна психіатрична лікарня зі Словʼянська шукає підрядника на капітальний ремонт приміщень, які орендують у Фастові. За такі роботи готові віддати понад 3,5 мільйона гривень. Цим коштом облаштують рентгенологічний кабінет.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із тендеру на сайті публічних закупівель Prozorro.

За документом, комунальне підприємство “Обласна клінічна психіатрична лікарня м. Словʼянськ” шукає підрядника для капітального ремонту. Вони орендують будівлю в Фастові по вул. Київська, буд. 57. Саме у її приміщеннях на першому поверсі й хочуть організувати роботи — там зʼявиться рентгенологічний кабінет, який мають облаштувати “під ключ”.

Зокрема, спочатку планують розібрати частину цегляних стін, зняти старі вікна, двері та цементні покриття підлоги й вивезти близько чотирьох тонн будівельного сміття. Потім зведуть нові цегляні перегородки з перемичками над отворами. Окрема вимога стосується радіаційного захисту — частину стін обшиють спеціальним рентгенозахисним гіпсокартоном у три шари, встановлять три спеціальні двері зі свинцевим захистом та два рентгенозахисні вікна: оглядове й зовнішнє.

Разом із тим оновлять стелі, стіни та підлогу, а ще передбачили елементи доступності, зокрема тактильні таблички зі шрифтом Брайля та жовте маркування дверних отворів. Підрядник також прокладе водопостачання й каналізацію, встановить два електробойлери та три умивальники, змонтує припливно-витяжну вентиляцію з опаленням. У переліку загалом 551 позиція, з яких близько 116 — стосуються саме робіт, зокрема й щодо інженерних мереж.

Водночас рентген-обладнання підрядник не купуватиме. Від виконавця просять лише змонтувати апарати та два бактерицидні опромінювачі. Завершальний етап — пусконалагодження вентиляції, електропостачання, пожежної сигналізації та мережі.

Загальну вартість такого замовлення оцінюють у 3 мільйони 545 тисяч гривень. Раніше психіатрична лікарня витратила ще майже 352 тисячі гривень на виготовлення проєктів та отримання експертних звітів цього ремонту. Все фінансують коштом обласного бюджету.

Роботи мають виконати за 90 днів після того, як знайдуть підрядника — пропозиції очікують до 23 листопада 2026-го.

Нагадаємо, Лиманська центральна райлікарня розробляє проєктно-кошторисну документацію для ремонту корпусу медзакладу у Кременчуці — там працюватимуть лиманські лікарі. Документами займається компанія зі Святогірська, заплатили за це близько 1,5 млн грн.