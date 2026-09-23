Росіяни атакували Краматорськ та Словʼянськ 23 вересня: є загиблі та поранені

23 вересня війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянськ та Краматорськ. Через ці атаки в обох містах є як загиблі, так і поранені.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За їхніми даними, російські війська завдали удару по приватному сектору Краматорська БпЛА “Герань-2” та поранили 54-річну місцеву жительку.

Згодом окупанти атакували у місті вантажівку FPV-дроном — загинув водій. Через деякий час загарбники поцілили ще одним безпілотником “Гербера” по 53-річному чоловіку: він також загинув.

Окрім цього, одна цивільна загинула та двоє містян зазнали поранень через атаку Росії на Словʼянськ

Нагадаємо, 23 вересня окупанти також били по Краматорську касетними боєприпасами. Через ту атаку зазнали поранень девʼятеро людей. У місті фіксували руйнування цивільної інфраструктури.

Раніше цього ж дня війська країни-агресорки завдали масованого авіаудару по Олександрівці. Внаслідок атаки загинули люди, а серед поранених — дитина. Окупанти зруйнували багатоповерхівку — під її завалами також можуть бути цивільні. Згодом стало відомо, що загарбники поцілили по регіональному офісу Гуманітарної місії “Проліска”, який був у цьому селищі.