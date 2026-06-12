Росіяни можуть вдарити по Україні балістичною ракетою середньої дальності, — Повітряні сили

Російська балістична ракета середньої дальності. Фото з російських медіа

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Протягом доби існує висока ймовірність, що війська країни-агресорки застосують проти України балістичну ракету середньої дальності. Може йтися про “Орєшнік”, яким росіяни били вже тричі.

Про загрозу удару повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Ймовірний запуск очікують із полігону “Капустин Яр” в Астраханській області Росії. Назву ракети в Повітряних силах не уточнюють, однак може йтися про “Орєшнік”. Ця ракета також має середню дальність ураження. До того ж, після останніх двох ударів “Орєшніком” у Повітряних силах повідомляли про атаки балістичними ракетами середньої дальності з полігону “Капустин Яр”. Такі звіти публікували 9 січня й 24 травня 2026 року.

Російська балістична ракета “Орєшнік” може мати до шести бойових частин із суббоєприпасами й розвивати швидкість до 13 000 км/год. На початку 2025 року Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що Україна не має можливості перехоплювати такі ракети.

Вперше по Україні “Орєшніком” вдарили зранку 21 листопада. Ракета влучила по Дніпру. Тоді президент Росії Володимир Путін заявив, що атака була “відповіддю на плани США виробляти та розгортати ракети середньої та меншої дальності”.

Друге застосування цієї ракети в Україні зафіксували через понад рік — нею атакували Львів. Втретє нею вдарили у ніч на 24 травня — по одній ракеті на Білу Церкву (постраждали гаражний кооператив та підприємство) та по ТОТ на Донеччині.

Нагадаємо, після останнього застосування цієї ракети по Україні Путін заявляв, що росіяни били “Орєшніком”, аби “подивитися результати”.