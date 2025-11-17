Миколаївська громада. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У ніч на 17 листопада війська РФ вдарили по енергетичній інфраструктурі Миколаївської громади. Через це без світла залишилися три села. Уже вдень обстріл повторився, і аварійні знеструмлення також поширилися на частину Миколаївки.

Про це в коментарі журналістам Вільного Радіо повідомив очільник Миколаївської МВА Володимир Проскунін.

Він розповів, що після ударів по об’єкту критичної інфраструктури в Райгородку 13 листопада подачу електроенергії вдалося відновити на всій території Миколаївської громади. Проте в ніч на 17 листопада росіяни завдали нових ударів по енергетиці, через що без світла залишилися села Пискунівка, Стародубівка та Рай-Олександрівка.

“Сьогодні вночі були «прильоти» по Пискунівці та Стародубівці — там порвало дроти. Також вночі обстріляли Рай-Олександрівку, пробили ізолятор. Обстеження завершили, до робіт приступили, але є висока активність дронів. На жаль, не можуть працювати енергетики”, — зауважив Володимир Проскунін.

Також посадовець додав, що 17 листопада близько 15:45 громада зазнала ще одного обстрілу. Через це без світла залишилася частина Миколаївки, проте електроенергію в місто вже потрохи повертають.

Раніше ми розповідали, що через обстріли 16 листопада в частині селищ Краматорської громади запровадили аварійні знеструмлення. Станом на ранок 17 листопада в самому Краматорську світло було, проте вже вдень місто залишилося без електроенергії на невизначений строк.