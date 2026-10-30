Російські загарбники двічі атакували об’єкт Донецькоблгазу: пошкоджені будівля та близько шести авто

Наслідки російської атаки по будівлі Донецькоблгазу, жовтень 2026 року. Фото від пресслужби компанії

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Внаслідок подвійної атаки російськими дронами зазнала руйнувань будівля газової служби, а також близько шести службових авто. Серед людей ніхто не постраждав.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Під час першого удару дрон влучив в аварійний автомобіль підприємства та будівлю газового господарства.

Згодом відбулася повторна атака — вона зачепила ще близько п’яти транспортних засобів, зокрема легковик Ford Focus, вантажівку ГАЗ і мікроавтобус “Газель” та інші автівки.

Нагадаємо, російські військові регулярно атакують співробітників та інфраструктуру Донецькоблгазу на Донеччині. Напередодні, 27 жовтня, за авто аварійно-диспетчерської служби, яке рухалося Краматорськом, по черзі летіли два FPV-дрони. Водію вдалося відірватися, однак транспорт зазнав пошкоджень.

Близько 17:30 1 жовтня у Краматорську під атаку російського FPV-дрона потрапив інший автомобіль компанії. За кермом автівки перебував начальник Краматорського управління. Чоловік встиг зупинити авто і сховатися.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на підконтрольній Україні частині Донеччини залишаються близько 67,6 тисячі цивільних, із них приблизно 57 тисяч перебувають у зоні активних бойових дій. Евакуація сповільнилася у найнаселеніших громадах області, Краматорській і Слов’янській, натомість із територій поза зоною активних боїв люди почали виїжджати частіше.