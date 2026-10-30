 Російські загарбники двічі атакували об’єкт Донецькоблгазу: пошкоджені будівля та близько шести авто
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Російські загарбники двічі атакували об’єкт Донецькоблгазу: пошкоджені будівля та близько шести авто

В'ячеслав Попович
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Внаслідок подвійної атаки російськими дронами зазнала руйнувань будівля газової служби, а також близько шести службових авто. Серед людей ніхто не постраждав.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Під час першого удару дрон влучив в аварійний автомобіль підприємства та будівлю газового господарства.

Згодом відбулася повторна атака — вона зачепила ще близько п’яти транспортних засобів, зокрема легковик Ford Focus, вантажівку ГАЗ і мікроавтобус “Газель” та інші автівки.

Нагадаємо, російські військові регулярно атакують співробітників та інфраструктуру Донецькоблгазу на Донеччині. Напередодні, 27 жовтня, за авто аварійно-диспетчерської служби, яке рухалося Краматорськом, по черзі летіли два FPV-дрони. Водію вдалося відірватися, однак транспорт зазнав пошкоджень.

Наслідки подвійної атаки російських дронів на об’єкт Донецькоблгазу в Донецькій області
Наслідки російської атаки по будівлі Донецькоблгазу, жовтень 2026 року. Фото від пресслужби компанії
Службові автомобілі Донецькоблгазу, пошкоджені внаслідок повторної атаки російських дронів
Наслідки російської атаки по будівлі Донецькоблгазу, жовтень 2026 року. Фото від пресслужби компанії
Аварійний автомобіль Донецькоблгазу, який потрапив під удар російського дрона на Донеччині
Наслідки російської атаки по будівлі Донецькоблгазу, жовтень 2026 року. Фото від пресслужби компанії

Близько 17:30 1 жовтня у Краматорську під атаку російського FPV-дрона потрапив інший автомобіль компанії. За кермом автівки перебував начальник Краматорського управління. Чоловік встиг зупинити авто і сховатися.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на підконтрольній Україні частині Донеччини залишаються близько 67,6 тисячі цивільних, із них приблизно 57 тисяч перебувають у зоні активних бойових дій. Евакуація сповільнилася у найнаселеніших громадах області, Краматорській і Слов’янській, натомість із територій поза зоною активних боїв люди почали виїжджати частіше.

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