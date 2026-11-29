Південний окружний воєнний суд Росії. Фото: з джерел окупантів

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Українські правоохоронці повідомили про підозру російському судді М. Васильчуку в порушенні законів та звичаїв війни. За даними слідства, чоловік виніс вирок бійцю “Азову”: оборонця засудили до 18 років увʼязнення.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з підозри на сайті Офісу генпрокурора України.

За їхніми даними, суддя Південного окружного суду Росії М. Васильчук розглядав “справу” українського військового, який у складі підрозділу “Азов” брав участь в обороні Маріуполя у лютому-травні 2022 року. Боєць потрапив у полон до окупантів наприкінці весни того ж року на металургійному комбінаті “Азовсталь”.

Вже у травні цього року росіяни порушили проти захисника “кримінальну справу” за російським законодавством: йому закидали “проходження навчання з ціллю терористичної діяльності” (ст. 205.3 КК РФ) та “участь в терористичній спільноті” (ч. 2 ст. 205.4 КК РФ).

“Суддя Васильчук М.Ю., усвідомлюючи Існування міжнародного збройного конфлікту, з метою реалізації державної політики, спрямованої на протиправне кримінальне переслідування захисників України за так звані терористичні злочини, грубо порушуючи вимоги ст. 99 Конвенції, діючи умисно, усвідомлюючи, що […] є військовополоненим, постановив 5 іменем РФ незаконний вирок у справі, яким визнав винуватим та засудив військовополоненого за фактичну участь у міжнародному збройному конфлікті, і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 18 років”, — йдеться в матеріалах справи.

Фігуранта підозрюють в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Його можуть засудити до 12 років увʼязнення.

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