Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Українські правоохоронці повідомили про підозру російському судді М. Васильчуку в порушенні законів та звичаїв війни. За даними слідства, чоловік виніс вирок бійцю “Азову”: оборонця засудили до 18 років увʼязнення.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з підозри на сайті Офісу генпрокурора України.
За їхніми даними, суддя Південного окружного суду Росії М. Васильчук розглядав “справу” українського військового, який у складі підрозділу “Азов” брав участь в обороні Маріуполя у лютому-травні 2022 року. Боєць потрапив у полон до окупантів наприкінці весни того ж року на металургійному комбінаті “Азовсталь”.
Вже у травні цього року росіяни порушили проти захисника “кримінальну справу” за російським законодавством: йому закидали “проходження навчання з ціллю терористичної діяльності” (ст. 205.3 КК РФ) та “участь в терористичній спільноті” (ч. 2 ст. 205.4 КК РФ).
“Суддя Васильчук М.Ю., усвідомлюючи Існування міжнародного збройного конфлікту, з метою реалізації державної політики, спрямованої на протиправне кримінальне переслідування захисників України за так звані терористичні злочини, грубо порушуючи вимоги ст. 99 Конвенції, діючи умисно, усвідомлюючи, що […] є військовополоненим, постановив 5 іменем РФ незаконний вирок у справі, яким визнав винуватим та засудив військовополоненого за фактичну участь у міжнародному збройному конфлікті, і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 18 років”, — йдеться в матеріалах справи.
Фігуранта підозрюють в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Його можуть засудити до 12 років увʼязнення.
Раніше Південний окружний військовий суд Росії виніс вирок 38-річному Роману Коломійцеву, який служить в “Азові”. Чоловікові закидали участь в “терористичній організації”. 24 квітня цей же суд призначив по 18 років колонії суворого режиму двом бійцям полку “Азов” — Віталію Слободенюку та Богдану Голованову за звинуваченням у “тероризмі”.
Також ми переповідали історії двох військових “Азова” — Владислав Андріанов та Олександр Кузьменка. У неволі окупанти застосовували до оборонців катування, аби схилити до так званого “щиросердного зізнання” та визнати “злочин”, аби постати перед російським судом.
Окрім цього, Вільне Радіо записувало монолог українського військового про полон, репресії та систему покарань у Росії.
Нагадаємо, українські правоохоронці повідомили про підозру російському судді О. Терентьєву в порушенні законів та звичаїв війни. За даними слідства, чоловік виніс вирок бійцю “Азову”.