Аварійно-рятувальна операція на місці влучання. Фото: ДСНС

Ввечері 28 січня Харківська обласна прокуратура повідомила оновлені дані щодо наслідків російської атаки по потягу “Чоп – Харків – Барвінкове”. Там стверджують, що зібрані фрагменти тіл належать шести різним людям.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

“Внаслідок ворожого удару тіла загиблих були сильно понівечені, що ускладнило визначення їхньої кількості на місці події. Виявлені фрагменти тіл було передано для проведення судово-медичних експертиз, які наразі тривають. Встановлено, що вони належать шести загиблим людям”, — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що дослідження триватимуть і надалі. У близьких родичів загиблих планують відібрати біологічні зразки, аби провести молекулярно-генетичні (ДНК) експертизи. Це потрібно, аби зіставити виявлені фрагменти тіл та встановити особи загиблих.

Що відомо про атаку по потягу

Удар по потягу “Чоп – Харків – Барвінкове” відбувся у другій половині доби 27 січня, у той момент на борту перебувала 291 людина. Влучання відбулося поблизу міста Барвінкового — це нині кінцева станція Краматорського сполучення.

У Мінрозвитку стверджують, що залізничний склад атакували трьома дронами типу Shahed, влучання були перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

Пасажирів евакуювали, серед них було двоє поранених, які вже госпіталізовані. Для евакуйованих та тих, хто чекав на зворотний рейс на станціях, організували резервні автобуси.

ДСНС завершили рятувальні роботи вночі 27 січня. Тоді повідомляли про загибель чотирьох людей, а також про виявлення фрагментів тіл, які вимагали експертиз.

Нагадаємо, після описаної атаки Укрзалізниця запроваджує додаткові безпекові обмеження на тлі посилення російських обстрілів залізничної інфраструктури. Частину сполучень, зокрема на Харківщині (кінцевій Краматорського напрямку), тимчасово змінять або обмежать. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про ці зміни.