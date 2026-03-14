Розгляд справи намісника Святогірської лаври Арсенія перенесли, бо фігурант на лікуванні

Намісник Святогірської лаври Арсеній, Ігор Яковенко — в миру. Фото: Свято-Успенська Святогірська лавра

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Засідання суду, яке проходило 13 березня 2026 року щодо справи намісника Святогірської лаври та митрополита Української православної церкви Московського патріархату Арсенія (Ігоря Яковенка), перенесли. Причина — фігурант перебуває на лікуванні в київській лікарні через ішемічну хворобу серця.

Про це йдеться на запису засідання Чечелівського районного суду Дніпра від 13 березня 2026 року на сайті Судової влади України.

“Ігор Федорович перебуває на лікуванні з 11 березня 2026 року, тому вважаю неможливим проводити розгляд справи. Прошу відкласти судове засідання”, — сказав адвокат фігуранта Юрій Захарченко.

Зазначимо, митрополита Арсенія (Ігоря Яковенка) підозрюють у виправдовуванні збройної агресії Росії та поширенні інформації про розташування блокпостів ЗСУ.

Що відомо про митрополита Арсенія

Митрополит Святогірської лаври Української православної церкви Московського патріархату Арсеній, в миру Ігор Яковенко, народився 21 червня 1968 року в селищі Поросозеро в Республіці Карелія на території Росії. Батьки майбутнього митрополита працювали залізничниками, а дитинство він провів у селі Ліски Воронезької області.

Після закінчення Московської духовної семінарії у 1992 році Яковенка возвели у сан диякона, а потім ієрея. Згодом він був пострижений у чернецтво під іменем Арсеній. Його духовна кар’єра розпочалася в Петропавлівському храмі Красного Лимана (нині — Лимана). У 1993 році його перевели до Свято-Успенського монастиря, де Арсеній обійняв посаду благочинного, а вже у 1995 році став намісником Святогірського монастиря із піднесенням до сану ігумена та архімандрита.

Попри служіння та проповідування, ім’я митрополита Арсенія неодноразово фігурувало у скандалах. Наприклад, після початку війни на сході у 2014–2015 роках Святогірська лавра під його управлінням була помічена у негласній підтримці бойовиків. Сам Арсеній неодноразово висловлював прокремлівські наративи, зокрема, називав війну на сході України “громадянським конфліктом”, звинувачуючи Україну у її розв’язанні.

Зазначимо, ще у 2019 році журналісти Вільного Радіо знаходили у церковних лаврських крамницях, які підпорядковувалися митрополиту, антиукраїнські брошури.

Більше про те, як просувається справа настоятеля Святогірської лаври Арсенія ми розповідали в окремому матеріалі.

Настоятель Святогірської лаври Арсеній з липня 2024 року намагається оскаржити через суд указ президента України Володимира Зеленського, яким йому призупинили громадянство.

Нагадаємо, 25 лютого 2026 року Чечелівський районний суд Дніпра змінив запобіжний захід митрополиту Арсенію. Намісника Святогірської лаври звинувачують у виправдовуванні збройної агресії Росії та поширенні інформації про Сили оборони. Тепер чоловік під домашнім арештом.