Ще 35 будинків у Лиманській громаді офіційно визнали зруйнованими: адреси

Місцева комісія з обстеження житла встановила факт руйнування ще 35 будинків в 11 населених пунктах прифронтової громади. Тепер їхні власники можуть отримати компенсації за державною програмою “єВідновлення”.
Перелік будинків оприлюднили в Лиманській міській військовій адміністрації.
Із 23 по 26 червня комісія визнала зруйнованими будинки за адресами:
м. Лиман, вул. Лиманська, 13;
м. Лиман, вул. Перемоги, 17;
м. Лиман, вул. Сердюка, 64;
м. Лиман, вул. Солов’яненка Анатолія, 61;
м. Лиман, вул. Тертичного, 18;
с-ще Дробишеве, вул. Олімпійська, 8;
с-ще Дробишеве, вул. Українська, 101;
с-ще Дробишеве, вул. Шевченка Тараса, 63;
с-ще Зарічне, вул. Бульварна, 38А;
с-ще Зарічне, вул. Бульварна, 67;
с-ще Зарічне, вул. Весняна, 25;
с-ще Зарічне, вул. Весняна, 31;
с-ще Зарічне, вул. Довга, 53Е;
с-ще Зарічне, вул. Довга, 152;
с-ще Зарічне, вул. Дружби, 4;
с-ще Зарічне, вул. Дружби, 11;
с-ще Зарічне, вул. Калинова, 7;
с-ще Зарічне, вул. Квіткова, 15;
с-ще Зарічне, вул. Клеверна, 41;
с-ще Зарічне, вул. Клеверна, 45;
с-ще Зарічне, вул. Партизанська, 25;
с-ще Зарічне, вул. Підлужна, 14;
с-ще Зарічне, вул. Українська, 2;
с-ще Новоселівка, вул. Шевченка Тараса, 44;
с-ще Ямпіль, вул. Тиха, 48;
с-ще Ярова, вул. Гутянська, 367;
с-ще Ярова, вул. Кооперативна, 16;
с. Коровій Яр, вул. Новоселів, 11;
с. Ставки, вул. Північна, 11;
с. Терни, вул. Центральна, 37;
с. Терни, вул. Центральна, 42;
с. Терни, вул. Шкільна, 16А;
с. Торське, вул. Трансформаторна, 36;
с. Торське, вул. Центральна, 208;
с. Шандриголове, вул. Кринична, 27.
Зазначимо, що наявність будинку у переліку — офіційне підтвердження його знищення, яке є підставою для отримання компенсації за програмою “єВідновлення”. Власникам визнаних зруйнованими будинків варто перевірити статус своєї заяви у застосунку “Дія” або звернутися до найближчого ЦНАПу.
За консультаціями щодо отримання компенсації можна звертатися до комісії за номерами: (075)627-12-34, (050)952-44-90.