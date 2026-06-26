Ще 35 будинків у Лиманській громаді офіційно визнали зруйнованими: адреси

Руйнування в Лиманській громаді, 2023 рік. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Місцева комісія з обстеження житла встановила факт руйнування ще 35 будинків в 11 населених пунктах прифронтової громади. Тепер їхні власники можуть отримати компенсації за державною програмою “єВідновлення”.

Перелік будинків оприлюднили в Лиманській міській військовій адміністрації.

Із 23 по 26 червня комісія визнала зруйнованими будинки за адресами:

м. Лиман, вул. Лиманська, 13;

м. Лиман, вул. Перемоги, 17;

м. Лиман, вул. Сердюка, 64;

м. Лиман, вул. Солов’яненка Анатолія, 61;

м. Лиман, вул. Тертичного, 18;

с-ще Дробишеве, вул. Олімпійська, 8;

с-ще Дробишеве, вул. Українська, 101;

с-ще Дробишеве, вул. Шевченка Тараса, 63;

с-ще Зарічне, вул. Бульварна, 38А;

с-ще Зарічне, вул. Бульварна, 67;

с-ще Зарічне, вул. Весняна, 25;

с-ще Зарічне, вул. Весняна, 31;

с-ще Зарічне, вул. Довга, 53Е;

с-ще Зарічне, вул. Довга, 152;

с-ще Зарічне, вул. Дружби, 4;

с-ще Зарічне, вул. Дружби, 11;

с-ще Зарічне, вул. Калинова, 7;

с-ще Зарічне, вул. Квіткова, 15;

с-ще Зарічне, вул. Клеверна, 41;

с-ще Зарічне, вул. Клеверна, 45;

с-ще Зарічне, вул. Партизанська, 25;

с-ще Зарічне, вул. Підлужна, 14;

с-ще Зарічне, вул. Українська, 2;

с-ще Новоселівка, вул. Шевченка Тараса, 44;

с-ще Ямпіль, вул. Тиха, 48;

с-ще Ярова, вул. Гутянська, 367;

с-ще Ярова, вул. Кооперативна, 16;

с. Коровій Яр, вул. Новоселів, 11;

с. Ставки, вул. Північна, 11;

с. Терни, вул. Центральна, 37;

с. Терни, вул. Центральна, 42;

с. Терни, вул. Шкільна, 16А;

с. Торське, вул. Трансформаторна, 36;

с. Торське, вул. Центральна, 208;

с. Шандриголове, вул. Кринична, 27.

Зазначимо, що наявність будинку у переліку — офіційне підтвердження його знищення, яке є підставою для отримання компенсації за програмою “єВідновлення”. Власникам визнаних зруйнованими будинків варто перевірити статус своєї заяви у застосунку “Дія” або звернутися до найближчого ЦНАПу.

За консультаціями щодо отримання компенсації можна звертатися до комісії за номерами: (075)627-12-34, (050)952-44-90.

Нагадаємо, це вже четверте рішення комісії з обстеження житла в Лиманській громаді за червень. У перший день місяця посадовці визнали зруйнованими 24 будинки, 12 червня — ще 53. Попереднє ж рішення комісія ухвалила лише чотири дні тому — тоді вона визнала знищеними 30 багатоквартирних і приватних будинків у восьми населених пунктах.