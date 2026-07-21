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Ще троє вихідців Бахмутської громади зможуть отримати компенсації за знищене житло. Усі вони — переселенці з Кліщіївки. Факт руйнування змогли підтвердити через механізм дистанційного обстеження.
Про це повідомили у Бахмутській МВА.
Там розповіли, що 20 липня спеціалізована поновила розгляд ще трьох заяв на компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді — їх подали вихідці з Кліщіївки. Фахівці отримали акти дистанційного обстеження, за якими й змогли перевірити факт руйнування. Усім переселенцям погодили відшкодування.
Зазначимо, що нині рішення щодо компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді приймають лише від жителів Кліщіївки на Андріївки. Обидва села віднесені до переліку територій активних бойових дій — згідно з офіційним наказом № 376 від 28.02.2025. Решта території громади визнана окупованою.
Перші рішення комісії щодо компенсацій ухвалили в грудні 2025 року.
Нині в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна зареєстровані 183 заяви, з яких очікує опрацювання — одна. Загалом комісія ухвалила такі рішення:
Нагадаємо, посадовці затвердили у бюджеті 2026 року 18 програм підтримки для бахмутян. Серед них є допомога для сімей з дітьми, людей похилого віку та людей з інвалідністю, тих, хто належить до вразливих категорій, військових та постраждалих цивільних.