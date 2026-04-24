Т. зв. “гендиректора” маріупольського драмтеатру внесли в санкційний список: що відомо

До 20 пакету санкцій проти РФ внесли “гендиректора” драмтеатру в окупованому Маріуполі. В Україні йому у 2025 році оголосили підозру в колабораціонізмі та оголосили в розшук.

Про це йдеться в рішенні Ради Європейського Союзу від 23 квітня 2026 року.

“Ігор Солонін є генеральним директором Маріупольського республіканського ордена “Знак Пошани” російського драматичного театру (МРДТ). У 2022 році Маріупольський драматичний театр був розбомблений російськими військами, а пізніше був відновлений, перейменований, реорганізований та профінансований за допомогою російських установ”, — йдеться у документі.

Ігор Солонін родом з Донецька. У санкційних документах зазначається, що він активно бере участь у діяльності театру та залученні фінансування від призначених Росією урядових представників в окупованій Донецькій області.

В медіа окупантів Солонін розповідав про відновлення будівлі драмтеатру. А 25 червня 2023 року, наступного дня після завершення невдалої спроби державного перевороту лідером ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним у Росії, у соціальних мережах “республіканського театру” було оприлюднено відео, де Солонін разом зі своїм заступником Олександром Чайном виказали повну підтримку Президенту РФ Володимиру Путіну.

У травні 2025 року йому оголосили про підозру у колабораційній діяльності (частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України).

Що відомо про удар по Маріупольському драмтеатру

Маріупольський драмтеатр звели в 1956–1960 роках у стилі радянського монументального класицизму. За проєктом у театрі були дві сцени: велика на 800 місць і мала на 70. Над головним фасадом розмістили фронтон із розвиненою скульптурною групою, де зобразили металургів і хліборобів як представників “головних професій” Приазов’я.

У 1983 році Донецький академічний обласний драматичний театр у Маріуполі здобув статус пам’ятки архітектури.

З початком відкритого вторгнення Росії на Україну будівля стала прихистком для сотень маріупольців, які ховалися від обстрілів у її підвальних приміщеннях.

Попри те, що з обох боків будівлі кількаметровими літерами було написано “ДЕТИ”, 16 березня 2022-го війська РФ з літака скинули на театр надпотужну бомбу. На момент удару в будівлі були півтори тисячі людей. За різними оцінками, до 600 з них загинули. Окупанти тижнями розбирали завали та вивозили тіла маріупольців після атаки, однак заявили, що загиблих було лише 12.

У 2023-му в Маріуполі 80% акторів драмтеатру залишилися працювати в окупації й гастролюють по Росії.

Напередодні нового 2026 року в окупованому Маріуполі відкрили “відновлений” драмтеатр.

Нагадаємо, директор знищеного росіянами Маріупольського драмтеатру Геннадій Дибовський отримав орден князя Ярослава Мудрого.