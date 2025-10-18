Наслідки обстрілів у Донецькій області за 10 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

17 жовтня 2025 року внаслідок російських обстрілів загинули троє людей у селі Привілля Краматорської громади. Ще троє цивільних дістали поранення у Дружківці. Удари росіян зруйнували 31 цивільний об’єкт. Серед них — адмінбудівля, склад і житлові будинки. Військові, які служать на Донеччині, за добу відбили 83 російські атаки. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

17 жовтня 2025 року від російських ударів загинули троє жителів Привілля Краматорської громади

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 17 жовтня внаслідок ударів російських військових загинули троє людей в селі Привілля Краматорської громади.

Ще троє цивільних дістали поранення у Дружківці.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 17 жовтня 2025 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Крім цього, поліцейські Донеччини уточнюють, що стало відомо про ще двох цивільних, які дістали поранення 16 жовтня у Гришиному Покровської громади.

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 3 689 житель Донеччини, ще 8 344 дістали поранень.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 10 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

17 жовтня 2025-го від російських ударів постраждали 31 цивільний об’єкт на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 2 143 раз. Під вогнем були 10 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, села Львівка, Надеждівка, Привілля, Тетянівка та Яцьківка.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 10 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Протягом доби під обстріли потрапили 31 цивільних об’єктів, з них 20 — житлові будинки. Зокрема:

найбільших руйнувань нарахували у Дружківці по якій російська армія вдарила трьома авіабомбами “КАБ-250” та двома FPV-дронами. Руйнувань зазнали 10 багатоквартирних та 1 приватний будинок, заклад освіти і 4 цивільних авто;

три FPV-дрони атакували 4 багатоквартирних будинки у Костянтинівці ;

ще три житлових будинки зруйнували безпілотником “Ланцет” у селі Львівка Олександрівської громади;

у Миколаївці ударом БПЛА “Італмас” пошкодили 2 приватних будинки;

по Краматорську вдарили два безпілотники “Молнія-2”, які пошкодили гараж;

один безпілотник вдарив по автодорозі Привілля Краматорської громади.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 10 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

У ніч на 17 жовтня пошкодили п’ять будинків у Сіверську

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:

п’ять будинків пошкодили у Сіверську ;

у Рай-Олександрівці Миколаївської громади зруйнували одну 2-поверхівку, дві адмінбудівлі та крамницю;

ще три будинки зруйнували у Надії Олександрівської громади;

один будинок пошкодили у Різниківці Сіверської громади;

у Краматорську пошкодили склад;

одну вантажівку атакували в Андріївці Краматорського району.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 10 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

83 рази за 17 жовтня 2025 року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 17 жовтня 2025 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 83 рази штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак продовжують фіксувати на Покровському напрямку. Тут окупанти 37 рази йшли на штурм в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Молодецьке, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки і Покровська;

на Олександрівському напрямку (колишній Новопавлівський) бійці ЗСУ відбили 14 штурмів у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка, Веселе та Малинівка;

ще 13 атаки військові нарахували на Лиманському напрямку. Тут росіяни атакували у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр;

на Костянтинівському напрямку (колишній Торецький) окупаційні війська 12 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Торецька, Щербинівки, Русиного Яру та в напрямку населених пунктів Костянтинівка й Бересток;

ще сім атак відбили бійці ЗСУ на Слов’янському напрямку (колишній Сіверський) у районах Переїзного, Григорівки, Дронівки та Ямполя.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 10 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

На Краматорському напрямку другу добу поспіль не фіксують атак росіян.

Загальна кількість атак стала майже вдвічі меншою, ніж тиждень тому.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 10 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Нагадаємо, у період з 1 по 16 жовтня російська армія завдала 121 удар керованими авіабомбами по Покровській агломерації. Орієнтовна кількість бомб, які скинули росіяни за половину місяця, — 428.