Тимчасово окупований Донецьк. Фото з російських джерел

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У тимчасово окупованому Донецьку падає вартість житла на вторинному ринку. Найбільше здешевшання фіксують у Київському районі міста, де розташована, зокрема, “Донбас-Арена”.

Про падіння цін розповіла в коментарі для підконтрольного Росії медіа “ДАН” директорка агенції “Центр нерухомості Мир” Юлія Афонасова.

Так, за рік вартість квадратного метра нерухомості у Київському районі знизилася на 32,6%. На початку 2025 року метр коштував 110–120 тисяч російських рублів, тепер — 60–70 тисяч. Подібну динаміку демонструє Куйбишевський район, де житло подешевшало на 31,6% — з 90–100 до 55–60 тисяч рублів за метр.

Кіровський район показав зниження на 29,4%, тому зараз середня ціна квадратного метра там становить 55 тисяч рублів. У Ворошиловському районі вартість впала рівно на чверть: із 130–150 до 90 тисяч рублів. Будьоннівський та Пролетарський райони втратили в ціні по 23,8% — метр там подешевшав зі 100–110 до 60–70 тисяч рублів.

Петровський і Калінінський райони показали майже однакове зниження — на 17,9% та 17,4% відповідно. При цьому в Петровському районі фіксують найнижчу ціну по місту — 50 тисяч рублів за квадратний метр, тоді як у Калінінському метр коштує 65–75 тисяч рублів.

Зазначимо, у лютому 2026 року Донецька обласна державна адміністрація в межах політики дерусифікації та декомунізації перейменувала вісім районів у тимчасово окупованому Донецьку. Тому в офіційних документах, реєстрах та інших українських джерелах названі в новині райони мають інші назви:

Куйбишевський район став Смолянським;

Кіровський — Рутченківським;

Ворошиловський — Юзівським;

Будьоннівський — Богодухівським;

Пролетарський — Чумаківським;

Петровський — Вознесенським;

Калінінський — Калинівським.

Нагадаємо, 16 травня 2026 року бійці ЗСУ опублікували відео з безпілотника, який пролетів над Донецьком. На кадрах видно житлову забудову та “Донбас Арену”. Військові запевнили, що знищуватимуть росіян в окупованому місті.

Раніше стало відомо, що в тимчасово окупованому Маріуполі фіксують загострення паливної кризи. У місті продовжують утворюватися черги до автозаправних станцій, а ціни на бензин знову зросли. Натомість ставленики Кремля перевели АЗС на “особливий режим” та видають паливо із пріоритетом на екстрені служби.