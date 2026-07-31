Подача води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Краматорському водоканалі попередили жителів громади про тимчасове скорочення подачі питної води з технічних причин. Воно розпочнеться о 23:00 31 липня та триватиме до 06:00 1 серпня. Яких адрес стосуватиметься обмеження — розповідаємо далі.

Про скорочення подачі води повідомили у контакт-центрі Краматорська.

Так попередили, що обмеження щодо питної води застосують до:

району Соцмістечка в Краматорську (від вул. Дружби до вул. Остапа Вишні, а також від бул. Краматорського до вул. Олекси Тихого);

селища Новий Світ (частково);

селища Красногірка.

Нагадаємо, вранці 31 липня 2026 року росіяни завдали чотирьох ударів по Краматорську. Одна людина загинула і ще четверо дістали поранень. У місті пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура.

А напередодні, увечері 30 липня 2026 року, окупанти скинули на Краматорськ чотири 250-кілограмові авіабомби. Унаслідок атаки шестеро жителів дістали поранень. У місті зафіксували пошкодження багатоквартирних будинків, автівки, закладу освіти, магазинів і банку. Як виглядає Краматорськ після цієї атаки ми показали у фоторепортажі.