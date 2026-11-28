Комунальники в Краматорську. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Управляюча компанія “Ладіс” припинила обслуговувати 135 багатоквартирних будинків у Краматорську, пояснивши це безпековою ситуацією та проблемами з опаленням. З 1 листопада їхнім мешканцям не нараховуватимуть плату за управління, тож у грудневих платіжках її вже не буде.

Про це повідомили на сторінці ТОВ “УК “Ладіс” у Facebook.

У “Ладіс” пояснили, що через російські обстріли втратили майже весь автопарк і виробничу базу з обладнанням. Крім того, аварійні бригади неодноразово потрапляли під удари під час роботи. За останній час загинули троє працівників, а частина фахівців звільняється через постійну загрозу життю.

“Ми не можемо вимагати від людей працювати там, де кожен виїзд на ліквідацію аварії може стати останнім”, — зазначили в компанії.

На рішення також вплинула ситуація з опаленням. За даними “Ладіс”, нині котельні працюють лише в старій частині Краматорська. До значної частини інших багатоповерхівок теплоносій цієї зими не подаватимуть. Раніше міська влада оприлюднила перелік зі 122 будинків, які залишаться без централізованого опалення.

Водночас обстріли пошкоджують внутрішньобудинкові мережі й у тих будинках, куди тепло продовжують подавати. Лише під час останньої атаки постраждали щонайменше 30 багатоповерхівок, які обслуговує “Ладіс”. Через пошкоджені труби виникають витоки, що можуть порушити роботу котелень. Виявити місце аварії складно, зокрема коли квартири евакуйованих мешканців зачинені.

Тож компанія зосередиться на багатоповерхівках з опаленням, де ремонтні бригади ще матимуть змогу працювати.

Що буде з будинками, які компанія більше не обслуговуватиме

У “Ладіс” запевняють, що в цих багатоповерхівках підготували труби до зими: злили воду із систем опалення та водопостачання, щоб під час морозів їх не пошкодило.

“Ми не можемо гарантувати, що сторонні особи не втручатимуться в роботу систем, зокрема самовільно не відкриватимуть запірну арматуру та не відновлюватимуть подачу води до будинків. На жаль, подібні випадки вже траплялися”, — наголосили в компанії.

Мешканців, які залишаються у своїх квартирах, просять повідомляти компанію, якщо в будинку зʼявилася вода, виник витік або є інші ознаки втручання в мережі. Звернутися можна, зокрема, через Viber і WhatsApp за номером 050-838-66-46.

Адреси будинків, за які не нараховуватимуть плату з 1 листопада

Загалом у переліку, який оприлюднила компанія — 135 будинків:

вул. Біленківська — № 121;

вул. Л. Бикова — № 5, 13, 15, 17, 19 (крім 5-го під’їзду), 21 (крім 5-го під’їзду), 23, 25;

вул. Кришталева — № 8, 10;

вул. Софіївська — № 205, 209;

бульв. Краматорський — № 11, 13, 15, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44;

вул. Паркова — № 20, 26, 38, 50, 54, 58, 95, 99, 107;

просп. Незалежності — № 56;

вул. М. Заньковецької — № 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29;

вул. О. Вишні — № 3, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33;

вул. Ювілейна — № 21, 25, 27, 29, 33;

вул. К. Гампера — № 7, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24;

вул. Лікарська — № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 29, 31, 33;

вул. О. Тихого — № 33, 35, 104, 110;

вул. Центральна — № 1, 3, 5, 7, 11;

вул. Депутатська — № 25, 27, 29;

вул. Кубанської України — № 34;

вул. К. Білокур — № 136, 138;

вул. Краматорська — № 20;

вул. В. Садова — № 87, 88, 89;

вул. Д. Мазура — № 70, 74, 76;

вул. М. Древетняка — № 12;

вул. Спортивна — № 2, 9, 11;

вул. Старогородська — № 16, 18;

вул. Будаєва — № 3;

вул. Радужна — № 21, 23;

вул. Г. Тищенко — № 14;

просп. Металургів — № 9;

вул. П. Гайдамаки — № 11;

вул. Проїздна — № 82а, 112, 114, 116, 143;

вул. Водобаки — № 17.

Нагадаємо, у Краматорську за обслуговування багатоповерхівок сплачують лише близько 10% мешканців. Через це комунальна компанія “Добробут-Краматорськ” продовжить обслуговувати лише п’ять будинків.