У Лимані, Сосновому та Торському визнали знищеними будинки за 18 адресами: перелік

Житловий будинок у Лимані. Ілюстративне фото: Володимир Жаркий

У Лиманській громаді підтвердили факт знищення домівок за ще 18 адресами — у самому Лимані, Сосновому та Торському. За цими висновками місцеві зможуть податися на компенсацію за програмою “єВідновлення”. Перелік адрес публікуємо в матеріалі.

Про це повідомили у Лиманській МВА.

Спеціалізована комісія при військовій адміністрації отримала супутникові знімки, які підтвердили факт руйнування домівок за 18 адресами у Лиманській громаді. Вони вже почали складати акти дистанційного обстеження із висновком про знищення низки будинків:

У Лимані:

вул. Гасієва К.: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 25, 44;

вул. Деповська: 1, 14;

вул. Курортна: 1а

вул. Лейка Івана: 5, 6, 10а, 12, 25;

вул. Нова: 4, 7;

вул. Підстепна: 26;

вул. Правди: 6;

вул. Привокзальна: 18, 19, 29;

вул. Студентська: 14;

вул. Театральна: 1;

пров. Бригадний: 3;

пров. Привокзальний: 5;

пров. Робочий: 2, 9;

пр-т Бражника: 4, 5;

пр-т Щасливий: 1, 8, 9.

У Сосновому:

вул. Привокзальна: 1, 4.

У Торському:

вул. Молодіжна: 1;

вул. Джерельна: 20.

Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.