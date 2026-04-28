Підтримати
RU
Підтримати

У Лимані, Сосновому та Торському визнали знищеними будинки за 18 адресами: перелік

Богдан Комаровський
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

У Лиманській громаді підтвердили факт знищення домівок за ще 18 адресами — у самому Лимані, Сосновому та Торському. За цими висновками місцеві зможуть податися на компенсацію за програмою “єВідновлення”. Перелік адрес публікуємо в матеріалі.

Про це повідомили у Лиманській МВА.

Спеціалізована комісія при військовій адміністрації отримала супутникові знімки, які підтвердили факт руйнування домівок за 18 адресами у Лиманській громаді. Вони вже почали складати акти дистанційного обстеження із висновком про знищення низки будинків:

У Лимані:

  • вул. Гасієва К.: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 25, 44;
  • вул. Деповська: 1, 14;
  • вул. Курортна: 1а
  • вул. Лейка Івана: 5, 6, 10а, 12, 25;
  • вул. Нова: 4, 7;
  • вул. Підстепна: 26;
  • вул. Правди: 6;
  • вул. Привокзальна: 18, 19, 29;
  • вул. Студентська: 14;
  • вул. Театральна: 1;
  • пров. Бригадний: 3;
  • пров. Привокзальний: 5;
  • пров. Робочий: 2, 9;
  • пр-т Бражника: 4, 5;
  • пр-т Щасливий: 1, 8, 9.

У Сосновому:

  • вул. Привокзальна: 1, 4.

У Торському:

  • вул. Молодіжна: 1;
  • вул. Джерельна: 20.

Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.

Нагадаємо, на квітень 2026-го жителі прифронтових громад Донецької області подали понад 65,5 тисячі заяв на компенсації за знищене житло, однак для більшої частини з них призупинили розгляд. В Офісі омбудсмана з прав людини стверджують, що комісії при військових адміністраціях не розглядають такі звернення по суті — проблема в механізмі дистанційного обстеження.

Раніше омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець надсилав до уряду листа із рекомендаціями, як спростити механізм дистанційно обстеження.

Завантажити ще...