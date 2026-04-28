У Лимані, Сосновому та Торському визнали знищеними будинки за 18 адресами: перелік

У Лиманській громаді підтвердили факт знищення домівок за ще 18 адресами — у самому Лимані, Сосновому та Торському. За цими висновками місцеві зможуть податися на компенсацію за програмою “єВідновлення”. Перелік адрес публікуємо в матеріалі.
Про це повідомили у Лиманській МВА.
Спеціалізована комісія при військовій адміністрації отримала супутникові знімки, які підтвердили факт руйнування домівок за 18 адресами у Лиманській громаді. Вони вже почали складати акти дистанційного обстеження із висновком про знищення низки будинків:
У Лимані:
У Сосновому:
У Торському:
Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.
У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.
Нагадаємо, на квітень 2026-го жителі прифронтових громад Донецької області подали понад 65,5 тисячі заяв на компенсації за знищене житло, однак для більшої частини з них призупинили розгляд. В Офісі омбудсмана з прав людини стверджують, що комісії при військових адміністраціях не розглядають такі звернення по суті — проблема в механізмі дистанційного обстеження.
Раніше омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець надсилав до уряду листа із рекомендаціями, як спростити механізм дистанційно обстеження.