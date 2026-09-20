У Покровській громаді визнали знищеними багатоповерхівки ще за 71 адресою

У Покровській громаді оновили перелік зруйнованих багатоповерхівок — усього там додали 71 адресу. Частину з цих будинків визнали непридатними для використання, а інші — знищеними за результатами дистанційного обстеження. Публікуємо повний список далі.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з опублікованої таблиці на сайті Покровської МВА.
На вересень 2026-го у Покровській громаді налічується 394 адреси із житлом, яке постраждало внаслідок російської агресії. Зокрема, частину визнали непридатними для використання за цільовим призначенням — це перші 145 обʼєктів, а щодо іншої — знищення вдалося встановити через механізм дистанційно обстеження.
В оновленому переліку з’явилися такі адреси:
м. Покровськ, вул. Авангардна, буд. 2а;
м. Покровськ, вул. Заводська, буд. 2;
м. Покровськ, вул. Заводська, буд. 5;
м. Покровськ, вул. Заводська, буд. 6;
м. Покровськ, вул. Заславської Анастасії, буд. 57;
м. Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра, буд. 147;
м. Покровськ, вул. Леонтовича Миколи, буд. 77;
м. Покровськ, вул. Мазепи Івана, буд. 12б;
м. Покровськ, вул. Мазепи Івана, буд. 137;
м. Покровськ, вул. Мазепи Івана, буд. 137а;
м. Покровськ, вул. Петлюри Симона, буд. 9;
м. Покровськ, вул. Роздольна, буд. 3;
м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 28;
м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 37;
м. Покровськ, вул. Шумука Данила, буд. 8;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 1;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 30;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 30а;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 31;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 33;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 35;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 37;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 44;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 45;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 6;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 67;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 7;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 18;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 28;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 3;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 33;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 41;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 9;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 1;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 2;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 27;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 28;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 2а;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 26б;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 33;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 5;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 7;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 15;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 16;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 24б;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 26в;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 3;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 7;
м. Покровськ, пров. Оганесяна Микаеля, буд. 14;
м. Покровськ, просп. Шахтобудівників, буд. 12;
м. Покровськ, просп. Шахтобудівників, буд. 26;
м. Покровськ, просп. Шахтобудівників, буд. 27;
м. Покровськ, просп. Шахтобудівників, буд. 6;
м. Покровськ, просп. Шахтобудівників, буд. 9;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 54;
м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 7;
м. Покровськ, вул. Леонтовича Миколи, буд. 81;
м. Покровськ, вул. Степана Таманова, буд. 15;
м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 17;
м. Родинське, вул. Івана Гончарова, буд. 28;
м. Родинське, вул. Івана Гончарова, буд. 3;
м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 9;
м. Родинське, вул. Паркова, буд. 6;
м. Родинське, вул. Перемоги, буд. 3;
м. Родинське, вул. Театральна, буд. 27;
м. Родинське, вул. Тиха, буд. 7;
м. Родинське, вул. Тиха, буд. 8;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 25;
с. Шевченко, вул. Нова, буд. 3;
с. Шевченко, вул. Центральна, буд. 6А;
с. Шевченко, вул. Шкільна, буд. 7.
Місцеві ще можуть подавати заявки на компенсацію через додаток “Дія”. Однак якщо Покровськ та села громади офіційно визнають тимчасово окупованими, така можливість зникне через законодавчі причини.