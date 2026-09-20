У Покровській громаді визнали знищеними багатоповерхівки ще за 71 адресою

Покровськ. Ілюстративне фото: Покровська МВА

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У Покровській громаді оновили перелік зруйнованих багатоповерхівок — усього там додали 71 адресу. Частину з цих будинків визнали непридатними для використання, а інші — знищеними за результатами дистанційного обстеження. Публікуємо повний список далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з опублікованої таблиці на сайті Покровської МВА.

На вересень 2026-го у Покровській громаді налічується 394 адреси із житлом, яке постраждало внаслідок російської агресії. Зокрема, частину визнали непридатними для використання за цільовим призначенням — це перші 145 обʼєктів, а щодо іншої — знищення вдалося встановити через механізм дистанційно обстеження.

В оновленому переліку з’явилися такі адреси:

м. Покровськ, вул. Авангардна, буд. 2а;

м. Покровськ, вул. Заводська, буд. 2;

м. Покровськ, вул. Заводська, буд. 5;

м. Покровськ, вул. Заводська, буд. 6;

м. Покровськ, вул. Заславської Анастасії, буд. 57;

м. Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра, буд. 147;

м. Покровськ, вул. Леонтовича Миколи, буд. 77;

м. Покровськ, вул. Мазепи Івана, буд. 12б;

м. Покровськ, вул. Мазепи Івана, буд. 137;

м. Покровськ, вул. Мазепи Івана, буд. 137а;

м. Покровськ, вул. Петлюри Симона, буд. 9;

м. Покровськ, вул. Роздольна, буд. 3;

м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 28;

м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 37;

м. Покровськ, вул. Шумука Данила, буд. 8;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 1;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 30;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 30а;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 31;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 33;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 35;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 37;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 44;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 45;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 6;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 67;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 7;

м. Покровськ, м-н Південний, буд. 18;

м. Покровськ, м-н Південний, буд. 28;

м. Покровськ, м-н Південний, буд. 3;

м. Покровськ, м-н Південний, буд. 33;

м. Покровськ, м-н Південний, буд. 41;

м. Покровськ, м-н Південний, буд. 9;

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 1;

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 2;

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 27;

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 28;

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 2а;

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 26б;

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 33;

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 5;

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 7;

м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 15;

м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 16;

м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 24б;

м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 26в;

м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 3;

м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 7;

м. Покровськ, пров. Оганесяна Микаеля, буд. 14;

м. Покровськ, просп. Шахтобудівників, буд. 12;

м. Покровськ, просп. Шахтобудівників, буд. 26;

м. Покровськ, просп. Шахтобудівників, буд. 27;

м. Покровськ, просп. Шахтобудівників, буд. 6;

м. Покровськ, просп. Шахтобудівників, буд. 9;

м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 54;

м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 7;

м. Покровськ, вул. Леонтовича Миколи, буд. 81;

м. Покровськ, вул. Степана Таманова, буд. 15;

м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 17;

м. Родинське, вул. Івана Гончарова, буд. 28;

м. Родинське, вул. Івана Гончарова, буд. 3;

м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 9;

м. Родинське, вул. Паркова, буд. 6;

м. Родинське, вул. Перемоги, буд. 3;

м. Родинське, вул. Театральна, буд. 27;

м. Родинське, вул. Тиха, буд. 7;

м. Родинське, вул. Тиха, буд. 8;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 25;

с. Шевченко, вул. Нова, буд. 3;

с. Шевченко, вул. Центральна, буд. 6А;

с. Шевченко, вул. Шкільна, буд. 7.

Місцеві ще можуть подавати заявки на компенсацію через додаток “Дія”. Однак якщо Покровськ та села громади офіційно визнають тимчасово окупованими, така можливість зникне через законодавчі причини.

Раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін запевняв, що останнім часом робота місцевих комісій “значно покращилась, проте і рівень руйнувань постійно збільшується”. Серед позитивних кейсів посадовець вказує на приклад Покровської громади. Зазначимо, що у квітні 2026-го вона очолювала антирейтинг за кількістю заяв на компенсації за знищене житло, щодо яких призупинили розгляд — тоді йшлося про 79%.

Нагадаємо, редакція Вільного Радіо створила інтерактивну мапу знищеного житла в Донецькій області.