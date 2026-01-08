У Раді створили сім підгруп для підготовки виборчого законодавства: за що відповідатимуть

Верховна Рада. Ілюстративне фото: ВРУ

Сім підгруп з нардепів створили у парламентській групі з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів. Серед напрямів їхньої роботи є, зокрема, питання ВПО, окупованих та прифронтових територій України.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з засідання робочої групи Верховної Ради.

У Раді працюватимуть підгрупи народних депутатів, які готуватимуть законодавчі пропозиції щодо проведення виборів. Керівників там визначатиме голова відповідної робочої групи — народний депутат Олександр Корнієнко.

За його словами, напрямки роботи охоплюватимуть питання:

адміністрування виборів та виборчої інфраструктури;

напрацювання критеріїв безпеки для організації та проведення виборів;

забезпечення реалізації виборчих прав військових;

ВПО, тимчасово окуповані та прифронтові території;

участь у виборах українців, які перебувають за кордоном;

інформаційне забезпечення виборів, інформаційну безпеку та проведення передвиборчої агітації;

виконання міжнародних зобов’язань України у сфері виборів.

Водночас частина опозиції розкритикувала принцип формування керівництва підгруп. Так, нардепка від фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко заявила, що не погоджується з визначеним складом керівників підгруп.

За її словами, розподіл не є демократичним і пропорційним, оскільки серед очільників немає представників “ЄС”, “Батьківщини” чи інших політичних сил, а деякі депутати очолюють одразу кілька підгруп.

У відповідь на це Корнієнко заявив, що політичну пропорційність врахують, а фінальний склад керівництва підгруп доведуть до учасників згодом.

До кінця січня новоутворені підгрупи мають напрацювати драфти відповідних законопроєктів. Частина напрацювань може з’явитися як раніше, так і пізніше встановленого дедлайну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вперше представив версію плану на 20 пунктів, який назвав “базовим документом про закінчення війни”. Це договір між США, Європою, Україною та Росією.

Глава держави заявляв, що рішення щодо територіальних питань, прописаних в американському мирному плані для завершення війни Росії проти України, має ухвалювати український народ — через вибори або референдум.

Також зі слів президента Зеленського, українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях, не зможуть голосувати на референдумі щодо територіальних питань. Глава держави вважає, що “вони не можуть обирати, як нам закінчувати війну”.