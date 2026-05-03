Видача продуктових наборів у хабі в Шептицькому, березень 2026 року. Фото: Добропільська міська військова адміністрація

У Шептицькому на Львівщині змінили адресу гуманітарного хабу для переселенців із Добропільської громади. Простір працює у місті ще з жовтня 2025 року.

Відповідні зміни внесли розпорядженням начальника Добропільської міської військової адміністрації.

Тепер відомо, що хаб “Добропільщина — сила єднання” працює за адресою: місто Шептицький, вулиця Сокальська, 1 (кабінет 501).

Простір відкрили на Львівщині ще у жовтні 2025 року, раніше людей приймали у приміщенні на вулиці Бандери.

Тут переселенцям із громади надають гуманітарну, соціальну та юридичну допомогу, а також підтримують із працевлаштуванням і адаптацією на новому місці .

Раніше хаб створили як частину співпраці між Добропільською та Шептицькою громадами для підтримки людей, які вимушено виїхали через війну.

Нагадаємо, що у Добропільській міській ВА схвалили виплату компенсацій за зруйноване житло ще 100 мешканцям громади. Нерухомість, руйнування якої вдалося підтвердити, розташована в Добропіллі, Білицькому, Чернігівці й Водянському. Водночас зі 132 розглянутих заяв комісія призупинила 25, а стосовно семи — видала негативне рішення.