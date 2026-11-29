Наслідки російського авіаудару по житловому будинку, 22 листопада 2026 року. Фото: Слов’янська МВА

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У Слов’янську 28 листопада завершили пошуково-рятувальну операцію на місці зруйнованої російським авіаударом п’ятиповерхівки. З-під завалів будинку деблокували тіла десятьох загиблих, серед яких — 12-річний хлопчик. Ще троє людей дістали поранення. На тлі трагедії очільник громади вкотре закликав родини з дітьми не зволікати з евакуацією.

Про завершення пошуково-рятувальної операції 29 листопада повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Пошуково-рятувальна операція тривала майже тиждень. За цей час з-під завалів деблокували тіла десятьох жителів громади.

Раніше було відомо про вісьмох загиблих та трьох поранених. Серед людей, тіла яких знайшли під завалами, — мати та її 12-річний син, 20-річний хлопець, а також жінки віком 48 та 67 років.

Таким чином, внаслідок російського авіаудару загинули десятеро людей, ще троє зазнали поранень.

Після завершення пошуково-рятувальної операції Вадим Лях звернувся до батьків, які досі залишаються у громаді разом із дітьми.

“Не чекайте останній оцей місяць, який вам наданий для прийняття рішення. Звертаюсь до вас, щоб ви скоріше виїжджали, і це точно збереже життя вам та вашій дитині”, — наголосив Вадим Лях.

Нагадаємо, російські війська завдали авіаудару по спальному району Слов’янська 22 листопада. Внаслідок влучання авіабомби у п’ятиповерховий житловий будинок два його під’їзди повністю зруйнувалися.