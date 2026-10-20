У Словʼянську на місці удару Росії 17 жовтня шукають ще трьох жінок

Наслідки ударів російської армії по Слов’янську, 17 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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У Словʼянську триває пошукова операція на місці російського удару 17 жовтня. Рятувальникам вже вдалося деблокувати шістьох загиблих, однак ще трьох — продовжують шукати.

Про це повідомив начальник Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його даними, нині на місці російської атаки триває пошуково-рятувальна операція. Окупанти атакували один зі спальних районів міста авіабомбами “ФАБ-250” у суботу, 17 жовтня. Два снаряди поцілили у багатоповерхівки — під завалами могли опинитися люди.

Загалом за ці дні надзвичайникам вдалося деблокувати шістьох загиблих цивільних. Однак ще трьох жінок продовжують шукати.

“Маємо надію, що найближчим часом все ж знайдемо їх”, — сказав посадовець.

Він уточнив, що до ліквідації наслідків обстрілів та відновлення пошкоджених домівок щодня залучають близько ста людей та комунальну техніку. Через небезпеку повторних ударів роботи іноді доводиться тимчасово зупиняти.

Нагадаємо, зранку 20 жовтня стало відомо, що з-під завалів багатоповерхівки у Словʼянську деблокували тіло ще однієї загиблої людини.