У Словʼянську з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої внаслідок атаки Росії 17 жовтня

Наслідки ударів російської армії по Слов’янську, 17 жовтня 2026 року. Ілюстративне фото: поліція Донеччини

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У Словʼянську з-під завалів багатоповерхівки, яка зазнала російської атаки 17 жовтня, деблокували тіло ще однієї загиблої людини. На місці удару тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомив очільник Словʼянської МВА Вадим Лях.

Він розповів, що надзвичайникам вдалося деблокувати з-під завалів у Словʼянську тіло ще однієї загиблої людини. Окупанти атакували один зі спальних районів міста авіабомбами “ФАБ-250” у суботу, 17 жовтня. Два снаряди поцілили у багатоповерхівки — під завалами могли опинитися пʼятеро людей.

Наразі вік та стать жертви не уточнюють: на місці удару тривають роботи, розповів Вільному Радіо речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін.

Нагадаємо, раніше рятувальникам вдалося деблокувати тіло загиблого чоловіка, який також опинився під завалами через російську атаку на Словʼянськ 17 жовтня. Окупанти скинули на місто авіабомби — вони впали у приватному секторі.