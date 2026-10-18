Україна наразі не має доступу до Starshield, — держсекретар США Рубіо

Український артилерист встановлює систему супутникового інтернету Starlink поблизу лінії фронту на Донеччині, 16 жовтня 2026 року. Ілюстративне фото: Reuters

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Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що в Україні наразі недоступний “військовий пакет” Starshield для супутникових терміналів Starlink. Проблеми з ним декілька днів тому почали помічати Сили оборони.

Про це американський посадовець сказав для Мagnо News.

“Я знаю, що Україна хоче отримати доступ до Starshield. Українці просили надати їм такий доступ, щоб завдавати далекобійних ударів углиб Росії. Наразі вони не мають доступу до цієї системи”, — сказав Марко Рубіо.

Він також відкинув звинувачення Білого дому в обмеженні роботи Starlink.

“Я не знаю, яке в них пояснення, але це ніяк не стосується Білого дому. Я бачив повідомлення про це днями. Це категорично неправдива інформація. Ніхто в Білому домі не наказував комусь сповільнювати інтернет або знижувати швидкість з’єднання, щоб певні безпілотники не могли ним користуватися. Але, як я розумію, система знову працює. Принаймні саме про це я читав і що ми чули два дні тому”, — додав Рубіо.

Декілька днів тому бійці почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink по всій лінії фронту. Йдеться про так званий пакет Starshield, який Сили оборони використовують для роботи. Він має розширені можливості у порівнянні з базовими налаштуваннями — саме на нього встановили обмеження, розповідав Вільному Радіо речник 7 корпусу ДШВ Володимир Полевий.

Зокрема, під час польотів БпЛА зв’язок міг зникати на 10–20 секунд уже на швидкості 110–120 км/год. Водночас, казав Полевий, зазвичай дрони працюють на більших швидкостях. Вони продовжували рух, але такі переривання ускладнювали керування.

“Проблема, судячи з інформації, яка є в публічному просторі, має загальнонаціональний характер. Думаю, що вона впливає на ефективність виконання місій з middle та deep-strike по всій лінії бойового зіткнення. Багато місій просто скасовується. Від звʼязку залежить наведення та ураження на останніх метрах, тож це зриває операції”, — зазначав представник 7 корпусу.

Згодом у Міністерстві оборони України заявили, що робота Starshield у русі відновилася. Однак причини обмежень продовжують зʼясовувати.

Нагадаємо, від моменту так званого “енергетичного перемир’я”, яке оголосив лідер США Дональд Трамп, Росія 76 разів цілеспрямовано атакувала українській енергетичний та нафтогазовий сектор.