“Намагаються створити блекаут”: за тиждень Росія 76 разів била по енергетиці України

Наслідки російських ударів по цивільній інфраструктурі. Ілюстративне фото: ДСНС Донеччини

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Від моменту так званого “енергетичного перемир’я”, яке оголосив лідер США Дональд Трамп, Росія 76 разів цілеспрямовано атакувала українській енергетичний та нафтогазовий сектор.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, лише цієї ночі війська країни-агресорки били по підстанціях на Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині та Одеській області. Ці удари, мовляв, залишили “десятки тисяч” родин без світла.

Загалом за минулий тиждень окупанти випустили по Україні майже 2,7 тисячі ударних дронів, 1,7 тисячі авіабомб та 66 ракет. Більша частина з них — балістичні.

“Головні цілі цих ударів — саме енергетика, росіяни намагаються створити блекаут. І Америка має бачити, що Росія не робить кроки назустріч у відповідь на зняття санкцій чи угоди. Навпаки, кожен сигнал про можливість заробити вони сприймають як те, що ставка на війну працює і можна воювати далі. Саме через цю позицію Росії війна триває, а не через те, що Україна справедливо захищає себе”, — додав Зеленський.

Що відомо про “енергетичне перемир’я”

11 жовтня президент США Дональд Трамп укотре заявив про нібито припинення ударів по енергетичній інфраструктурі між Україною і Росією. Однак спочатку президент Володимир Зеленський розповів виданню Axios, що ця заява стала для нього “новиною”. А втім, якщо країна-агресорка погодиться на таке “перемирʼя”, то Україна теж.

“Якщо президент Трамп узгодив це з Путіним, будь ласка, скажіть нам, коли розпочнеться припинення вогню. Ми готові й приймемо це”, — сказав український лідер.

Згодом на своїх сторінках у соцмережах Зеленський додав, що обговорив оголошення Трампа з генсеком НАТО Марком Рютте, прем’єр-міністром Канади Марком Карні та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

“Україна підтримує припинення вогню, і важливо, щоб у Росії підтримали. Очікуємо на деталі від американської сторони. З нашого, українського боку завжди ПОВНА підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру”, — наголосив глава держави.

Разом із тим, як писало Axios з посиланням на посадовців Білого дому та українську владу, оголошене Трампом “енергетичне перемир’я” нібито стосувалося лише потенційної угоди про обопільне припинення атак на нафтопереробні заводи. Якщо удари по НПЗ припиняться, наступним кроком може стати домовленість про зупинку атак на електростанції та енергомережі.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував “енергетичне перемир’я” між Україною та Росією. За його слова, контакти щодо цього тривають, і “наразі немає чого сказати про це”.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили, що станом на зараз робота так званого Starshield — “військового пакету” Starlink — у русі відновилася. Однак причини обмежень, про які напередодні повідомляли військові продовжують зʼясовувати.