Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

Войска страны-агрессора якобы доложили лидеру России Путину о зачистке центра Константиновки, однако в ВСУ это опровергают. Там говорят, что держат оборону в городе, в частности, в его центральной части.

Об этом пишет Генштаб.

Вони опублікували відео командира 19 армійського корпусу, бригадного генерала Олександра Бакуліна. Він сказав, що російське командування доповіло лідеру Росії Володимиру Путіну про нібито «зачистку» центру Костянтинівки.

Командир 19 армійського зафільмував, що знаходиться в центральній частині міста.

“Центр міста ніхто не зачищає. Так зруйнований, так війна, але він наш”, — сказав Бакулін.

За даними Генштабу, упродовж минулої доби війська країни-агресорки провели на Костянтинівському напрямку 24 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бик, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

Нагадаємо, у фронтову Костянтинівку продовжують заїжджати евакуаційні екіпажі “Білого Янгола”. Нещодавно їм вдалося вивезти 92-річну жінку з онуком, подружжя та літню жительку, яка забрала з собою 16-річного кота Василя.

Також попри щоденні російські атаки у Костянтинівці продовжують працювати комунальні служби. Вони допомагають розчищати шляхи для гуманітарної місії та евакуації цивільного населення.