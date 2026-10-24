Як продовжити навчання дітей і підтвердити дипломи після повернення з-за кордону: безоплатний вебінар для українців

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Українців, які планують повернутися додому з-за кордону, запрошують на безоплатний вебінар про освіту та визнання професійних кваліфікацій. Під час зустрічі розкажуть, які документи потрібні для продовження навчання в Україні, що робити з оцінками та дипломами, отриманими за кордоном, і як скористатися можливостями для професійної перепідготовки.

Про це повідомляють організатори заходу — благодійний фонд Right to Protection Poland.

Про що розкажуть під час вебінару

На зустріч запрошують батьків із дітьми, школярів, студентів та дорослих, які після повернення в Україну планують продовжити навчання або знайти роботу.

Зокрема, учасникам пояснять:

Для батьків дошкільнят: як записати дитину до садочка через систему “єСадок”, скористатися програмою “Муніципальна няня” та перевірити безпечність укриття в закладі.

Для школярів: які документи потрібно отримати в закордонній школі, щоб продовжити навчання в Україні . Також розкажуть про автоматичне визнання результатів навчання з 26 країн світу та оцінювання знань з українських предметів.

Для студентів і вступників: як скласти національний мультипредметний тест (НМТ) за кордоном , підтвердити іноземний диплом та зарахувати результати навчання, здобуті на тимчасово окупованих територіях.

Для дорослих: як підтвердити професійну кваліфікацію, отриману за кордоном, та скористатися безоплатним ваучером на перепідготовку.

Окрім пояснень, спікерка розгляне практичні ситуації, з якими стикаються українці після повернення додому. Учасники також зможуть поставити власні запитання.

Коли відбудеться вебінар та як долучитися

Онлайн-зустріч відбудеться 29 жовтня 2026 року о 18:00.

Вебінар проведуть українською мовою на платформі Zoom. Участь безоплатна за умови попередньої реєстрації.

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