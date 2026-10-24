Як продовжити навчання дітей і підтвердити дипломи після повернення з-за кордону: безоплатний вебінар для українців

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Українців, які планують повернутися додому з-за кордону, запрошують на безоплатний вебінар про освіту та визнання професійних кваліфікацій. Під час зустрічі розкажуть, які документи потрібні для продовження навчання в Україні, що робити з оцінками та дипломами, отриманими за кордоном, і як скористатися можливостями для професійної перепідготовки.
Про це повідомляють організатори заходу — благодійний фонд Right to Protection Poland.
На зустріч запрошують батьків із дітьми, школярів, студентів та дорослих, які після повернення в Україну планують продовжити навчання або знайти роботу.
Зокрема, учасникам пояснять:
Окрім пояснень, спікерка розгляне практичні ситуації, з якими стикаються українці після повернення додому. Учасники також зможуть поставити власні запитання.
Онлайн-зустріч відбудеться 29 жовтня 2026 року о 18:00.
Вебінар проведуть українською мовою на платформі Zoom. Участь безоплатна за умови попередньої реєстрації.
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