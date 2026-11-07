Управління освіти Курахового хоче купити автобус за понад 3,2 млн грн: які вимоги висувають до транспорту

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Управління освіти Курахівської міськради планує придбати один пасажирський автобус для потреб громади. У документах прописали вимоги до його комплектації, місткості та технічних характеристик. На покупку виділили понад 3,2 мільйона гривень без ПДВ.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендерної документації, оприлюдненої на платформі Prozorro.

Закупівлю оголосили 6 листопада. За умовами тендера, управління освіти хоче придбати один новий автобус 2026 року випуску, який раніше не був у використанні.

Очікувана вартість закупівлі становить 3 227 448 гривень без податку на додану вартість. Але якщо переможець торгів буде платником ПДВ, загальна сума зросте до 3 872 938 гривень.

Гроші на покупку планують виділити з місцевого бюджету Курахівської громади. У документах закупівлю віднесли до видатків на позашкільну освіту та заходи з позашкільної роботи з дітьми.

Доставити транспорт мають до села Слобожанське на Дніпропетровщині. У тендерній документації вказали адресу: вулиця Виробнича, 23.

Саме там нині працюють деякі установи релокованої Курахівської громади. Зокрема, там розмістили міську військову адміністрацію, міську раду, управління соцзахисту, службу у справах дітей та низку інших установ.

Натомість управління освіти працює за іншою адресою — в Дніпрі, на вулиці Філософській, 39-А. У самому тендері цю адресу не вказали.

Автобус має бути обладнаний кондиціонером, обігрівачем та USB-розетками

До технічних характеристик майбутнього транспорту висунули низку вимог. Зокрема, автобус повинен мати дизельний двигун потужністю не менше 90 кіловат. Коробка передач має бути механічною, шестиступінчастою. Також у транспорті передбачили антиблокувальну систему гальм (ABS) та подушку безпеки для водія.

У салоні хочуть встановити автономний електричний кондиціонер та обігрівач потужністю 5 кіловат. Обидва пристрої повинні працювати незалежно від двигуна. Серед інших вимог — шумоізоляція, електрична сходинка біля дверей і тахограф (пристрій для контролю швидкості та пройденого шляху).

Для пасажирів передбачили десять крісел із регульованою спинкою та підлокітниками, а також три додаткові крісла заднього ряду без регулювання. Усі сидіння мають бути обладнані триточковими ременями безпеки. Біля кожного ряду крісел повинні розмістити USB-розетки.

Колір автобуса учасники закупівлі можуть запропонувати на вибір: чорний або білий.

Переможець тендера має доставити автобус до середини грудня

Постачальник, якого оберуть переможцем, повинен надати гарантію на автобус щонайменше на 36 місяців або 100 тисяч кілометрів пробігу. Гарантійний строк завершиться залежно від того, яка з цих умов настане раніше.

Подати тендерні пропозиції учасники можуть до 12:00 23 листопада. Переможця визначатимуть за найнижчою ціною. Поставити транспорт до Слобожанського він має не пізніше за 15 грудня 2026 року.

Раніше ми розповідали, що Курахівська громада втратила доступ до щонайменше 470 об’єктів комунального майна через окупацію РФ.